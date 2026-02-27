2 minuti per la lettura

Profondo cordoglio a Maratea per la morte di Biagio Schettino, dirigente medico stimato e uomo di grande umanità, morto in un incidente stradale. Attesa per l’ultimo saluto, dopo l’autopsia. Il ricordo dell’ex assessore Carluccio: «La politica ha rafforzato il nostro rapporto»

A Maratea si resta in attesa di conoscere il giorno in cui potrà essere dato l’ultimo saluto a Biagio Schettino, il dirigente medico morto due giorni fa in un incidente stradale mentre stava percorrendo la Fondovalle del Noce nei pressi di Rivello, a bordo della sua Fiat Panda.

MORTE BIAGIO SCHETTINO, DISPOSTA L’AUTOPSIA

La salma non è ancora stata restituita alla famiglia e si trova all’Ospedale di Lagonegro, dove verrà eseguita l’autopsia. «Mercoledì mattina stavo percorrendo anch’io la Fondovalle, ero diretto a Lagonegro e mi hanno bloccato i carabinieri e lì ho saputo tutto. Per me è stato un colpo terribile, faccio ancora fatica a realizzare».

Sono parole di Lorenzo Carluccio, uno che Schettino lo conosceva bene anche per i trascorsi politici, tra il 2009 ed il 2014, nell’ultima Giunta dell’altrettanto compianto Mario Di Trani: Carluccio era assessore, il medico vicesindaco.

IL RICORDO DI LORENZO CARLUCCIO

«Lo chiamavo Biagino anche se era un omone – ci dice ancora Carluccio – e con lui avevo un rapporto di stima e amicizia che durava da oltre trent’anni, da quando era appena diventato medico ed aveva in cura i miei figli. Per cui, nutrivo anche una grande fiducia nei suoi confronti. Poi, ci siamo trovati assieme anche in politica, con sindaco Di Trani. Proprio grazie all’impegno politico, io e Biagio abbiamo rinsaldato ancora di più la nostra già bella amicizia».

L’INCIDENTE MORTALE

Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri tre mezzi e c’è stato anche un ferito trasportato d’urgenza al San Carlo di Potenza. Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri. La vittima, che ha lasciato la moglie e un figlio, era originario della Perla del Tirreno ed era il direttore della Unità operativa complessa di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda Sanitaria di Potenza. Nel corso della sua carriera ha guidato il Dipartimento di prevenzione collettiva salute umana, occupandosi della tutela dei lavoratori e della sicurezza nei cantieri e nelle imprese della provincia di Potenza. Schettino era anche dotato di un forte senso dell’umorismo.

«Una volta – ricorda Carluccio – mentre stavamo facendo Giunta, il sindaco gli chiese di presenziare l’indomani ad un evento e lui gli rispose che non poteva poiché era il suo compleanno ed aveva ospiti. Di Trani rimase perplesso ed andò a controllare all’anagrafe la sua data di nascita e, di fatti, non era il suo compleanno. Questo è un aneddoto che mi piace raccontare e che dimostra anche quanto Biagino fosse simpatico. Era davvero una bella persona, sempre disponibile con tutti. Ci mancherà tanto».