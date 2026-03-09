Lavello, incidente sulla statale, grave bambino

2 minuti per la lettura

Scontro frontale alle porte di Lavello nella tarda serata di sabato 7 marzo 2026. Il ferito più grave è un bambino di due anni. Sul posto cinque ambulanze

Le strade lucane ancora teatro di episodi drammatici.

Un incidente si è verificato nella tarda serata di sabato 7 marzo 2026 sulla statale 93, nei pressi di Lavello.

L’impatto frontale tra due auto, avvenuto intorno alle 22, ha reso necessario l’intervento di ben cinque ambulanze del 118.

IMPATTO FRONTALE A LAVELLO, GRAVE UN BAMBINO



Un’intera famiglia, di origini tunisine, è stata trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza. Le condizioni più gravi sono quelle del figlio, un bimbo di due anni, arrivato in codice rosso. Per fortuna non è in pericolo di vita e si trova ricoverato nel reparto di Pediatria del nosocomio potentino. Qualche contusione anche per la madre, mentre il padre è rimasto illeso. Nel frattempo, nonostante la tarda ora, la circolazione nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

NELLO SCONTRO COINVOLTA UNA INTERA FAMIGLIA

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i veicoli per ricostruire le cause dell’impatto e stabilire eventuali responsabilità. La statale 93 è nota per la sua pericolosità, specialmente nel tratto tra la Puglia e la Basilicata.

I PRECEDENTI

A giugno dello scorso anno, un incidente mortale a Canosa di Puglia (vicino Locogna) ha causato la morte di una ragazza di 25 anni dopo che l’auto è finita in un canale di scolo. A maggio, poi, uno scontro tra due auto e un’autocisterna tra Barletta e Canosa ha provocato una vittima di 67 anni e due feriti gravi. Inoltre a giugno dello scorso anno si è registrato un altro scontro tra un’auto e una moto tra Andria e Barletta con il ferimento del motociclista. Sono stati 32 i morti in Basilicata nel corso del 2024 e 1.586 i feriti nei 967 incidenti stradali che si sono verificati.

Il numero – come riferisce il rapporto dell’Istat – è pressocchè invariato rispetto al 2023 (gli incidenti furono 968), ma è aumentato del 4,6% quello dei feriti (che sono 1.586), in maniera superiore alla media nazionale (4,1%), e l’incremento significativo delle vittime (+18,5%; erano state 27 nel 2023) è in controtendenza rispetto al lieve calo in Italia (-0,3%).