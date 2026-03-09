Montalbano, incendio in una abitazione, salvate nonna e nipote

1 minuto per la lettura

Tragedia sfiorata a Montalbano Jonico, nel Materano: incendio in piena notte di una abitazione, salvate nonna e nipote

Tragedia sfiorata nel Materano: una immediata richiesto di intervento salva la vita a nonna e nipote da un incendio nella notte tra sabato e domenica, a Montalbano Jonico, in un’abitazione in via Marconi. Una nottata tremenda, che darà difficile da dimenticare.

Due persone, nonna e nipote, intossicate dal fumo inalato sono state soccorse e trasportate dal servizio 118 all’Ospedale di Policoro. Sono salve per miracolo.

Le fiamme hanno avvolto una casa a piano terra di uno stabile di tre piani: uno degli occupanti è stato svegliato dalla grossa coltre di fumo che aveva invaso l’abitazione e sfuggendo dalle fiamme e dal fumo è subito corso a dare l’allarme alla nonna e ai Vigili del Fuoco.

Sono stati attimi di grande apprensione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate a seguito di un corto circuito provocato da una presa del ripostiglio. Da qui sarebbero partite le fiamme agevolate dagli oggetti depositati. .

L’allarme è scattato intorno alle 00:30 di notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policoro e il 118. All’arrivo dei soccorritori l’incendio aveva già interessato la stanza da dove è partito l’incendio e invaso di fumo l’intera abitazione. Le fiamme avrebbero svegliato fortunatamente in tempo un giovane che ci abitava e che ha cercato la via d’uscita per chiedere aiuto. Le grida del giovane sono state avvertite dal vicinato che ha dato subito l’allarme.

I vigili del fuoco hanno subito soccorso gli occupanti affidandoli poi alle cure del 118 e successivamente hanno provveduto al completo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.