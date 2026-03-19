Napoli, aggressione ai Quartieri Spagnoli: accoltellatore fermato a Potenza

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Napoli, aggressione ai quartieri Spagnoli: fermato a Potenza l’accoltellatore, l’egiziano senza fissa dimora privo di permesso di soggiorno: incastrato dalle telecamere.

Una serata di musica e divertimento si è trasformata in tragedia nel cuore di Napoli. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, una rissa nei Quartieri Spagnoli ha coinvolto due gruppi di giovani all’interno di un noto music club nei pressi di piazzetta Montecalvario. Le indagini, condotte senza sosta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato Montecalvario, hanno permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile. Fondamentali sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte dagli investigatori. Il sospettato, un uomo di nazionalità egiziana, è stato rintracciato e arrestato nella provincia di Potenza mentre tentava di allontanarsi dopo i fatti.

L’ARRESTO E IL PROFILO DELL’INDAGATO

Attualmente è detenuto presso la casa circondariale del capoluogo lucano, in attesa della convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe scaturita da futili motivi al termine di una rissa tra un gruppo di giovani italiani e uno di stranieri all’interno di un locale notturno, degenerata poi all’esterno, nella zona di piazzetta Montecalvario. In quel contesto, l’uomo avrebbe impugnato un coltello colpendo la vittima più volte, causando una ferita particolarmente profonda. L’indagato risulterebbe irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. L’operazione è stata condotta con il supporto della Squadra Mobile di Potenza e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

LA DINAMICA DELL’AGGRESSIONE AI QUARTIERI SPAGNOLI E IL FERIMENTO

La scintilla sarebbe scoccata per futili motivi, forse uno sguardo di troppo o un’invasione involontaria dello spazio mentre i ragazzi ballavano. Inizialmente è nato un battibecco, ma la situazione è degenerata rapidamente in spintoni e botte violente. I giovani coinvolti si sono rincorsi fuori dal locale, continuando lo scontro in strada. Proprio qui è avvenuto l’accoltellamento di A.B., un uomo di 31 anni originario di Caserta ma residente nel Lazio. Il giovane ha ricevuto una coltellata alla schiena che è penetrata tra le vertebre. Tuttavia, il fendente non ha colpito organi interni. La vittima, insieme a un amico ferito lievemente, ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Attualmente il trentunenne si trova ricoverato in Chirurgia d’urgenza. Sebbene le sue condizioni siano giudicate gravi dai medici, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

LE INDAGINI E IL SOCCORSO AI FERITI

“Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione”, confermano le fonti ospedaliere dopo i primi interventi. Intanto, le autorità cercano di ricostruire l’esatta dinamica della rissa nei Quartieri Spagnoli. Molte persone avrebbero riportato contusioni ma hanno preferito non farsi medicare in ospedale. I poliziotti hanno iniziato a raccogliere testimonianze già durante la notte. “Nel corso della nottata i poliziotti si sono subito recati all’interno del locale per cercare testimoni”, spiegano gli investigatori impegnati nel caso. Gli inquirenti stanno ora visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per dare un volto ai responsabili. Secondo una prima ricostruzione, i due gruppi non si conoscevano affatto prima dell’incontro nel locale. Il personale del music club è stato sentito per fornire dettagli utili sul movente della lite. Ieri la svolta con l’arresto del presunto responsabile dell’accaduto, ma l’attività investigativa è destinata ancora a proseguire.