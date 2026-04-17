Scontro frontale sulla Potenza – Melfi, due camionisti morti

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La chiamano la strada maledetta la Potenza – Melfi che miete vittime tra cui due camionisti morti in uno scontro frontale

PIETRAGALLA – È un bilancio pesante quello del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 15 aprile 2026 lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, nel territorio di Pietragalla: un camionista morto sul colpo e un altro ieri sera, in Rianimazione al San Carlo di Potenza. Per cause ancora in fase di accertamento, due camion si sono scontrati frontalmente con un impatto estremamente violento. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30, al chilometro 13,350, nei pressi dell’uscita per San Nicola di Pietragalla.

A perdere la vita subito è stato uno dei conducenti, un autotrasportatore di 23 anni originario del Sudan e residente a Sassano, nel Salernitano. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’altro camionista coinvolto, un uomo di 46 anni residente ad Atena Lucana, è rimasto ferito e trasportato nell’ospedale San Carlo di Potenza per le cure del caso. Dall’ospedale ieri sera la tragica notizia: l’uomo è deceduto mentre si trovava nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni.

Sembra ci sia anche un terzo ferito.

ANCORA DA CHIARIRE LA DINAMICA DELLO SCORNTRO

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle complesse operazioni di estrazione, il personale sanitario, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, che hanno gestito l’emergenza e avviato gli accertamenti tecnici.

A seguito dell’incidente, provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto della statale, proprio in corrispondenza del chilometro 13,350. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni: il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria al chilometro 12,400 in direzione Melfi e al chilometro 14,550 in direzione Potenza, con lunghe code e rallentamenti durati diverse ore.

Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della carreggiata si sono protratte a lungo, con la presenza costante di operatori Anas e forze dell’ordine impegnati a ristabilire la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e non escludono alcuna ipotesi, tra cui una possibile invasione di corsia, l’asfalto sdrucciolevole per la pioggia o un errore umano, su un’arteria caratterizzata da traffico intenso e continuo.

L’ennesima tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza della Potenza-Melfi, strada fondamentale per i collegamenti industriali della Basilicata ma da tempo teatro di incidenti anche gravi.