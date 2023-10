Marsicovetere, il sindaco chiede chiarezza per i malori al distretto sanitario

2 minuti per la lettura

VILLA D’AGRI – Il sindaco di Marsicovetere chiede ulteriori verifiche su quello che è accaduto nei giorni scorsi presso il distretto sanitario dell’Asp, con una richiesta formale anche all’Arpab.

«Apprendo il giorno 5 ottobre 2023 – scrive in un post social il primo cittadino – con nota protocollata a firma del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, che presso il Poliambulatorio Asp del Distretto di Villa d’Agri, lo scorso 4 ottobre, il personale è intervenuto a seguito della segnalazione di fuoriuscita di sostanza asfissiante in via Colombo, dove è la sede distrettuale Asp di Villa d’Agri».

«Da sindaco di Marsicovetere, anche se non è stato rilevato pericolo imminente, ritengo sia necessario effettuare – continua l’amministratore – con urgenza, ulteriori verifiche richieste dal caso e finalizzate alla risoluzione definitiva delle eventuali problematiche. L’autorità comunale ha infatti come indirizzo quello di intraprendere tutti i provvedimenti urgenti e contingibili di competenza. Inoltrerò richiesta formale ad Arpab per i rilievi del caso».

L’episodio a cui si riferisce il primo cittadino di Marsicovetere si è verificato mercoledì scorso poco dopo le 12.

All’improvviso, mentre erano in attesa per ricevere cure ed effettuare visite, alcuni pazienti – ma anche i lavoratori del distretto sanitario – hanno iniziato ad avvertire «odore acre, forti bruciori alla gola e al naso e tosse».

A percepire le prime insolite sensazioni, una signora che ha iniziato a tossire nella sala d’attesa al piano terreno della struttura sanitaria. Immediatamente, dopo pochi secondi, anche altri pazienti e lavoratori hanno iniziato ad avvertire qualche problema alle prime vie respiratorie, uscendo tutti fuori lo stabile. Sul posto i Vigili del fuoco – distaccamento di Villa d’Agri, i Carabinieri del comando della stazione locale e della Compagnia di Viggiano e la polizia municipale locale. L’intero edificio è stato evacuato per fare le verifiche in sicurezza.

Da Potenza anche il nucleo speciale Nbcr (Nucleare – biologico – chimico – radiologico), un gruppo specializzato dei Vigili del fuoco che viene chiamato a intervenire in situazioni eccezionali. Il nucleo speciale ha effettuato le operazioni di controllo e le analisi per individuare l’origine del problema, che a tutt’oggi resta un mistero. Il tutto è in fase di accertamento con al vaglio delle Forze dell’ordine anche le immagini della video camera posta al pianterreno.

Da parte dell’Asp la nota sull’episodio: «Si è trattato solo di problemi di lacrimazione congiuntivale in alcuni pazienti che erano in attesa nella struttura. Rilevato il problema, si è preferito sospendere le attività per tutti gli approfondimenti di rito a tutela della sicurezza dei pazienti e degli operatori».