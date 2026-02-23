2 minuti per la lettura

Il cardiochirurgo Giuseppe Lauria, originario di Sarconi, protagonista a Nancy di una prima mondiale: salvato un paziente con due defibrillatori sincronizzati

SARCONI – Una prima mondiale che parla anche lucano. Un intervento innovativo, diventato oggetto di pubblicazione sulla prestigiosa rivista scientifica HeartRhythm Case Reports, porta anche la firma di un’eccellenza lucana.

GIUSEPPE LAURIA, UNA ECCELLENZA LUCANA

Al centro ospedaliero regionale universitario di Nancy, in Francia, un’équipe multidisciplinare ha salvato il cuore di un paziente di 71 anni grazie a una soluzione mai sperimentata prima: la sincronizzazione di due defibrillatori impiantabili. Tra i protagonisti dell’intervento c’è il cardiochirurgo Giuseppe Lauria, originario di Sarconi, che ha contribuito in modo determinante al successo dell’operazione.

L’INTERVENTO A NANCY IN FRANCIA

A guidare l’operazione è stato il giovane elettrofisiologo Mathieu Echivard, 35 anni, in collaborazione con il cardiologo Luc Freysz e con lo stesso Lauria. Il team è riuscito ad associare un defibrillatore extravascolare a un defibrillatore intracardiaco bicamerale già impiantato nel paziente, creando un sistema sincronizzato capace di prevenire il rischio di morte cardiaca improvvisa. Il problema clinico era particolarmente complesso. Il dispositivo originario dell’uomo, che svolgeva sia la funzione di pacemaker sia quella di defibrillatore, presentava un malfunzionamento nella componente dedicata alla defibrillazione.

OPERAZIONE INNOVATIVA

L’elettrocatetere mostrava segni di pre-frattura, con il rischio concreto di erogare scariche elettriche inappropriate anche in presenza di un battito cardiaco regolare. Una condizione delicata, che esponeva il paziente a pericoli significativi. La soluzione individuata dall’équipe ha evitato l’espianto completo del dispositivo difettoso, riducendo i rischi operatori e introducendo una strategia terapeutica inedita: integrare un secondo defibrillatore perfettamente sincronizzato con il primo. L’intervento è riuscito, il paziente sta bene e il protocollo adottato apre nuove prospettive nella cardiologia interventistica mondiale.

GIUSEPPE LAURIA E LA BASILICATA DELLE COMPETENZE INTERNAZIONALI

Questa storia è anche il racconto di un talento lucano che trova piena affermazione fuori dai confini regionali e nazionali. Giuseppe Lauria rappresenta una Basilicata capace di esprimere competenze di altissimo livello, ma spesso costretta a vedere i propri professionisti affermarsi lontano dalla terra d’origine. Una “emigrazione delle eccellenze” che priva il territorio di risorse preziose, ma che al tempo stesso testimonia il valore e la competitività del capitale umano lucano nei più avanzati centri sanitari europei. Una prima mondiale che parla anche lucano: un risultato che unisce orgoglio, competenza e visione internazionale, confermando come il talento del Sud Italia contribuisca in modo concreto al progresso scientifico globale.