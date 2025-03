Forte scossa di terremoto a Potenza, evacuate le scuole

2 minuti per la lettura

Forte scossa di terremoto registrata a Vaglio Basilicata, evacuate le scuole a Potenza, studenti e persone nelle piazze

POTENZA – Una forte scossa di terremoto si è verificata poco dopo le 10 con epicentro a Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Secondo la stima dei sismologi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è pari a 4.2. L’epicentro del sisma si trova a 14 chilometri di profondità.

Al momento, a parte la paura della gente che ha chiaramente percepito la scossa, non si registrano danni o feriti. A scopo precauzionale, comunque diverse scuole sono state evacuate e gli studenti si sono riversati con i docenti nelle piazze in attesa di conoscere meglio la situazione mentre sono partite le verifiche dei vigili del fuoco su palazzi e costruzioni.

TERREMOTO A VAGLIO BASILICATA, A POTENZA ATTIVATO IL COC

Nel frattempo è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Potenza con la Sala operativa della Protezione civile contattabile ai numeri 0971415832 e 3669394022. È, inoltre, in fase di emissione l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per la giornata odierna. Al momento non è stata comunicata alcuna segnalazione di danni a persone o cose. Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca è in continuo contatto con la Protezione civile regionale, con il responsabile della Protezione civile comunale Giuseppe Brindisi, con le Forze dell’Ordine e le altre Istituzioni per rimanere sempre aggiornato sulla situazione.

GUARDA LE IMMAGINI