Maratea conferma le “Cinque Vele” di Legambiente

Anche per il 2025, Maratea conferma le “Cinque Vele”, riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano a «Luoghi che per sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità vengono descritte nella Guida “Il mare più bello 2025”.

La premiazione – è ricordato in un comunicato diffuso dall’ufficio turismo del Comune lucano – è avvenuta in occasione della seconda edizione del Forum Blue Economy organizzato a Roma nell’ambito del progetto europeo Life Sea.Net, e a cui ha partecipato il sindaco della “Perla del Tirreno”, Cesare Albanese».

CINQUE VELE DI LEGAMBIENTE



Quest’anno il mare più bello d’Italia è in Sardegna. Un’area marina protetta appena nata, quella di Capo Spartivento, porta Domus De Maria in testa alla classifica “Cinque vele” della guida di Legambiente e Touring Club Italiano. Delle venti le località balneari marittime premiate sei si trovano nell’isola. Cinque sono in Puglia, quattro in Toscana e le altre in Campania e Liguria. Ricevono le cinque vele anche 10 comuni sui laghi, a partire da Molveno.

DAL CILENTO ALLA PUGLIA



La vincitrice dello scorso anno per il mare più bello, Pollica, nel Cilento, slitta alla seconda posizione così come scende di un posto Nardò, in provincia di Lecce, che arriva terza. «Le cinque vele sono un punto di partenza, non di arrivo. Per noi chi le riceve diventa un alleato, un testimonial che deve dare l’esempio – ha detto il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti. l’obiettivo è sconfiggere l’overtourism con sostenibilità ambientale, turismo dolce, valorizzazione del territorio e tutela della biodiversità. Una strada a cui guardano con interesse sempre più territori. I comuni italiani Amici delle tartarughe, impegnati nel progetto europeo Life Turtlenes, sono 103, oltre il triplo rispetto allo scorso anno.

LEGAMBIENTE, ROMA E LE CARETTA CARETTA



Tra loro c’è ora anche Roma, dopo che le Caretta caretta hanno iniziato a nidificare sul litorale di Ostia.

Diverse sono le strategie adottate per una crescita blu che eviti ai territori di finire soffocati dal loro stesso successo.

«Nelle vacanze di Pasqua del 2023 ci siamo accorti che tutti i tour operator avevano portato i loro gruppi alla stessa ora a Vernazza, una situazione ingestibile – ha raccontato il direttore dell’Ente Parco delle Cinque terre, Patrizio Scarpellini.

Anche il parco nazionale Arcipelago Toscano usa la fruizione controllata per difendere le isole più fragili.