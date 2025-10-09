Nemoli, incendio distrugge un’azienda. Preoccupa il futuro dei dipendenti

2 minuti per la lettura

Lunedì un vasto incendio ha distrutto una importante azienda alimentare di Nemoli; futuro incerto per 50 dipendenti. Appello per trovare risorse e ricominciare a produrre

NEMOLI – Incertezza sul futuro dei dipendenti, appello alle istituzioni a trovare risorse per far riprendere l’attività, sostegno delle comunità di Lauria e Nemoli. C’è preoccupazione per i circa 50 dipendenti della “Mediterrenea Quality Food” andata distrutta dalle fiamme nella tarda mattinata di lunedì. Una fabbrica specializzata nella produzione di pizze e pinse, aperta pochi anni fa ma già punto di riferimento nel settore e che ha dato una grande boccata di ossigeno all’occupazione del comprensorio potentino.

L’azienda ha sede legale a Praia a Mare, nel Cosentino, e sede operativa a Nemoli. Per fortuna non ci sono feriti. Sul posto, i vigili del fuoco delle sedi di Lauria, Villa d’Agri, Potenza e Terranova di Pollino: in tutto 23 unità impegnate per tutta la giornate nelle operazioni di spegnimento. L’incendio ha interessato tutta la struttura, che si estende su una superficie di 2 mila metri quadrati, in via degli Artigiani. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta. Se si sia trattato di dolo o di un corto circuito a provocare l’incendio saranno adesso le attività investigative in corso a stabilirlo. Nessuna pista al momento è esclusa.

INCERTO IL FUTURO DEI DIPENDENTI DOPO L’INCENDIO ALL’AZIENDA DI NEMOLI

Ogni particolare, anche quello che in apparenza potrebbe sembrare il più insignificante, è tenuto in debita considerazione degli investigatori. Ciò che preoccupa è il futuro dei lavoratori. Come un tam tam sui social è partito un appello a far in fretta per far riprende una delle attività che è il fiore all’occhiello di Nemoli. “Ci auguriamo che presto possano arrivare risposte concrete, sostegno e nuove opportunità per ricominciare. La comunità vi è vicina”, è l’appello su Facebook. In campo è sceso anche il gruppo consiliare di minoranza “Nemoli per Tutti” che ha espresso solidarietà ai titolari dell’azienda, ai lavoratori e alle loro famiglie.

“La Mediterranea srl che ha scelto il nostro comune per avviare la propria attività produttiva, ha raggiunto, negli anni, ottimi risultati esportando il proprio prodotto e facendo conoscere Nemoli anche all’estero – si legge in una nota – Esortiamo e auspichiamo che le istituzioni tutte, possano introdurre tutte le necessarie risorse a loro disposizione, affinché tutto possa ripartire. Nemoli non può permettersi di perdere una fiorente realtà economica quale è la Mediterranea srl che, ha dato lavoro a tanti nostri concittadini dando loro la possibilità di restare nel nostro territorio”.