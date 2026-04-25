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Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Ernesto Bello

| 25 Aprile 2026 20:15 | 0 commenti

Elezioni Comunali a Castrovillari, le liste a sostegno di Ernesto Bello

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Il centrosinistra, da tredici anni alla guida del comune di Castrovillari, si presenta alle elezioni con Ernesto Bello, a sostenerlo 3 liste di aspiranti consiglieri comunali

CASTROVILLARI – Sono quattro i candidati si contenderanno la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimo. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, che da 13 anni guida il comune con il sindaco uscente Mimmo Lo Polito, il candidato sarà Ernesto Bello,

L’avvocato Ernesto Bello, assessore uscente con delega al Turismo, Spettacoli ed attuazione Castrovillari Città Festival è appoggiato da tre liste “Partito Democratico”, “Democratici per CV” e “Progressisti per Castrovillari” e da 48 candidati al consiglio comunale. Ecco chi sono gli aspiranti consiglieri comunali candidati a sostegno di Ernesto Bello

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ERNESTO BELLO

Progressisti per Castrovillari

  1. Rossella Cosentino
  2. Anna Maria Cruscomagno
  3. Ilaria Gazzaneo
  4. Giuseppina(detta Pina) Grillo
  5. Antonella Marchianò
  6. Valerio Morrone
  7. Antonio Notaro
  8. Fabio Olmo
  9. Laura Parisi
  10. Salvatore Porto
  11. Luigi Rotondaro
  12. Davide Saladino
  13. Federica Tricarico
  14. Donatella Viceconte
  15. Giancarlo Volpe
  16. Stefano Zupi

Democratici
per Castrovillari

  1. Maria Armentano
  2. Cinzia Castellana
  3. Flavia De Marco
  4. Antonella De Santo
  5. Antonio Gazineo
  6. Ayida Icha
  7. Gaetano La Falce
  8. Francesco Mainieri
  9. Rosa Mitidieri
  10. Francesco Musmanno
  11. Giuseppe Oliva
  12. Pasquale Pace
  13. Vittoria Presto
  14. Rosa Saraceni
  15. Domenico Tiburzi
  16. Stefania Tocci

Partito democratico

  1. Emanuela Bellizzi
  2. Antonio (detto Tonino) Bonifati
  3. Francesco Covucci
  4. Francesco Crescente
  5. Francesco Donadio
  6. Salvatore Garofalo
  7. Adele Iannibelli
  8. Valentina La Falce
  9. Pietro Pittelli
  10. Rocco Era
  11. Antonia Romano
  12. Erica Russo
  13. Domenico Saraceni
  14. Aurelia Sechi
  15. Vincenzo Viceconte
  16. Filomena Viola

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