1 minuto per la lettura

Il centrosinistra, da tredici anni alla guida del comune di Castrovillari, si presenta alle elezioni con Ernesto Bello, a sostenerlo 3 liste di aspiranti consiglieri comunali

CASTROVILLARI – Sono quattro i candidati si contenderanno la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimo. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, che da 13 anni guida il comune con il sindaco uscente Mimmo Lo Polito, il candidato sarà Ernesto Bello,

L’avvocato Ernesto Bello, assessore uscente con delega al Turismo, Spettacoli ed attuazione Castrovillari Città Festival è appoggiato da tre liste “Partito Democratico”, “Democratici per CV” e “Progressisti per Castrovillari” e da 48 candidati al consiglio comunale. Ecco chi sono gli aspiranti consiglieri comunali candidati a sostegno di Ernesto Bello

ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ERNESTO BELLO