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Il centrosinistra, da tredici anni alla guida del comune di Castrovillari, si presenta alle elezioni con Ernesto Bello, a sostenerlo 3 liste di aspiranti consiglieri comunali
CASTROVILLARI – Sono quattro i candidati si contenderanno la fascia di sindaco di Castrovillari alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio prossimo. Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, che da 13 anni guida il comune con il sindaco uscente Mimmo Lo Polito, il candidato sarà Ernesto Bello,
L’avvocato Ernesto Bello, assessore uscente con delega al Turismo, Spettacoli ed attuazione Castrovillari Città Festival è appoggiato da tre liste “Partito Democratico”, “Democratici per CV” e “Progressisti per Castrovillari” e da 48 candidati al consiglio comunale. Ecco chi sono gli aspiranti consiglieri comunali candidati a sostegno di Ernesto Bello
ELEZIONI COMUNALI A CASTROVILLARI, LE LISTE A SOSTEGNO DI ERNESTO BELLO
Progressisti per Castrovillari
- Rossella Cosentino
- Anna Maria Cruscomagno
- Ilaria Gazzaneo
- Giuseppina(detta Pina) Grillo
- Antonella Marchianò
- Valerio Morrone
- Antonio Notaro
- Fabio Olmo
- Laura Parisi
- Salvatore Porto
- Luigi Rotondaro
- Davide Saladino
- Federica Tricarico
- Donatella Viceconte
- Giancarlo Volpe
- Stefano Zupi
Democratici
per Castrovillari
- Maria Armentano
- Cinzia Castellana
- Flavia De Marco
- Antonella De Santo
- Antonio Gazineo
- Ayida Icha
- Gaetano La Falce
- Francesco Mainieri
- Rosa Mitidieri
- Francesco Musmanno
- Giuseppe Oliva
- Pasquale Pace
- Vittoria Presto
- Rosa Saraceni
- Domenico Tiburzi
- Stefania Tocci
Partito democratico
- Emanuela Bellizzi
- Antonio (detto Tonino) Bonifati
- Francesco Covucci
- Francesco Crescente
- Francesco Donadio
- Salvatore Garofalo
- Adele Iannibelli
- Valentina La Falce
- Pietro Pittelli
- Rocco Era
- Antonia Romano
- Erica Russo
- Domenico Saraceni
- Aurelia Sechi
- Vincenzo Viceconte
- Filomena Viola
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