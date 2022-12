1 minuto per la lettura

Uomo investito a Potenza: caccia al pirata della strada

POTENZA – È stato investito mentre stava attraversando il ponte di Macchia Romana un uomo di 85 anni. Ed è ora caccia alla persona alla guida dell’auto che, dopo l’incidente, ha tirato dritto e non si è neppure fermata a prestare soccorso all’anziano che era a terra.

Per fortuna c’erano altre persone a prestare soccorso all’anziano, che è stato prontamente portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, non lontano dal luogo dell’incidente.

L’uomo, che per fortuna non è in pericolo di vita, è arrivato in codice giallo. Diversi gli accertamenti fatti dagli operatori sanitari, sembra abbia riportato diversi traumi agli arti inferiori. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale, che si sono messi ora sulle tracce del pirata della strada.

I residenti parlano di un tratto di strada molto pericoloso. Sul ponte – molto ampio – le auto sfrecciano spesso a fortissima velocità e non è la prima volta, infatti, che si registrano incidenti. Ciò che preoccupa è che nei pressi c’è il Parco “Elisa Claps”, frequentato da molti bambini e ragazzi.

Non a caso, in prossimità del parco, sono stati installati dei dossi artificiali che costringono ad abbassare la velocità. Ma evidentemente non basta, bisognerebbe installarne qualcuno anche prima, dove l’ampiezza della strada dà l’idea a molti che si possa liberamente correre.

Ciò che dispiace constatare è che ancora ci sia così scarso senso civico da scappare dopo aver investito una persona. È successo lo stesso qualche mese fa poco lontano, in viale Firenze. Ma anche in quel caso le indagini della Polizia locale do Potenza hanno poi portato all’individuazione dell’uomo. E speriamo che venga presto individuato anche stavolta.