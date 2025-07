Frana Maratea, la galleria aperta fino all’una di notte

3 minuti per la lettura

Una buona notizia per Maratea dopo la frana: dal 12 luglio al 31 agosto, tratto in galleria di Castrocucco aperto fino all’una di notte. Ma i nodi della viabilità restano stretti

MARATEA – «Si comunica che dal 12 luglio al 31 agosto 2025, inclusi, l’orario di apertura della Statale 18, in località Castrocucco, sarà dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. Dal 1 settembre poi tornerà in vigore l’orario attuale, dalle 7 alle 23». Buone notizie per la viabilità di Maratea ed a comunicarle è stato ieri mattina il sindaco, Cesare Albanese che, «in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi dell’ex Commissario delegato», ha stabilito con decreto di prolungare l’apertura del tratto dell’arteria, «mantenendo la regolamentazione del traffico a senso unico alternato con impianto semaforico».

Nello scorso mese di maggio, lo stesso primo cittadino ci aveva anticipato l’intenzione di arrivare entro luglio a rimodulare un orario che, in questi ultimi due anni, ha fatto molto discutere per via delle lamentele degli operatori turistici e degli abitanti. Adesso, finalmente, per un mese e mezzo, turisti e visitatori potranno recarsi nella Perla del Tirreno senza l’obbligo di alzarsi da tavola o di gustare un gelato come farebbe Cenerentola, ossia in tempo per evitare di trovarsi davanti lo sbarramento nel tratto che attraversa Castrocucco. Resta però la questione relativa al bypass, la cui ultimazione sembra ancora molto lontana tanto che, le previsioni più ottimistiche, parlano di fine anno. Per la Statale cambia poco poiché, eccetto che per il cambio di orario, Albanese la lascerà percorribile fino a quando il Comune avrà i soldi per garantire la sicurezza.

Quest’anno, unicamente per via di anomalie nel funzionamento dei sensori, il sistema ha provocato tre chiusure non programmate, ultima delle quali pochi giorni fa, ma, rispetto al passato, da questo punto di vista è stato ottenuto un sensibile miglioramento.

«Accolgo con viva soddisfazione la notizia dell’ampliamento dell’orario di apertura della SS18 in località Castrocucco, che dal 12 luglio al 31 agosto 2025 sarà fruibile dalle 7 del mattino fino all’una di notte. Un risultato concreto, atteso dai cittadini e dagli operatori turistici, che testimonia l’attenzione e la capacità di ascolto del territorio da parte del sindaco Cesare Albanese e della sua Amministrazione, cui va il mio plauso per aver mantenuto fede agli impegni assunti. Proprio questo fine settimana ho avuto modo di constatare, ancora una volta, la bellezza ineguagliabile di Maratea, un luogo che si rinnova e ci incanta sempre di più».

Così il capogruppo di Orgoglio Lucano – Italia Viva in Consiglio regionale, Mario Polese, in merito alla nota diffusa dal Comune di Maratea sulla modifica temporanea degli orari di apertura della SS18 nel periodo estivo. «Si tratta di un segnale importante e fortemente auspicato – prosegue Polese – che dimostra come, attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione tra i diversi livelli di governo, si possano ottenere risultati che migliorano la vivibilità e l’accoglienza turistica di un territorio strategico come Maratea, soprattutto in alta stagione». «Si continuerà a lavorare – conclude l’esponente di Italia Viva – affinché le soluzioni temporanee possano evolversi in interventi strutturali, come l’apertura del bypass, che garantiscano sicurezza, efficienza e sviluppo sostenibile per tutta l’area».

I disagi nascono con la ormai tristemente famosa frana del 30 novembre 2022, che ha causato il crollo di un’ampia porzione del costone roccioso sottostante il castello medievale di Castrocucco, determinando la distruzione della carreggiata, l’interruzione della viabilità e la sospensione di servizi essenziali. Da allora, cittadini ed operatori economici marateoti, sono entrati in una sorta di incubo che sembra non finire mai. Questo del prolungamento dell’orario di circolazione è sicuramente un importante punto di ripartenza, che si spera possa essere seguito da tanti altri a partire dal completamento del bypass per arrivare poi, ma purtroppo non si sa quando, alla realizzazione della variante in galleria indicata dalle istituzioni come la «soluzione definitiva».