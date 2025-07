Maratea, il turismo vola: numeri da record

3 minuti per la lettura

A Maratea siamo ancora nella prima fase della stagione ma il turismo già vola, numeri da record e pienone nelle strutture balneari, ricettive e della ristorazione

MARATEA – Nella Perla del Tirreno, il primo weekend di luglio ha fatto registrare numeri record con il pienone in tutte le strutture balneari, ricettive e della ristorazione. Tuttavia, non va ancora così bene durante la settimana per un calo definito «fisiologico» dagli operatori.

«I risultati del primo weekend di luglio sono ottimi, sold out per tutti: bene alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari. Durante la settimana c’è però una diminuzione delle presenze, che definirei fisiologica». Così Biagio Salerno, presidente del Consorzio turistico di Maratea.

«Il turismo italiano è caratterizzato da questo genere di flussi – continua Salerno – molti per ragioni di lavoro, altri per ragioni economiche. Così come c’è chi sta facendo degli “assaggi” prima delle vere vacanze». Con Salerno è stato inevitabile affrontare la questione relativa alla viabilità sulla Statale 18 nel tratto di Castrocucco.

MARATEA, LE RICADUTE NEGATIVE DELLA VIABILITÀ SUL TURISMO PRIMA DEL RECORD DI QUESTI GIORNI

Dal 2023, la circolazione a singhiozzo ha provocato ricadute negative sulle presenze nella località balneare lucana, ma il prossimo prolungamento dell’apertura fino all’una di notte, dovrebbe consentire di invertire la tendenza. «Sicuramente – conferma Salerno – lo spostamento in avanti dell’orario ha permesso a molti di ricredersi e non cambiare destinazione, ma la notizia non è ancora percepita da molti o da tutti. Noi siamo felicissimi, ringraziamo il sindaco sull’impegno e il risultato raggiunto. Avevamo più volte richiesto questo provvedimento negli anni passati con la vecchia amministrazione ma nulla di fatto. Albanese ha mantenuto l’impegno. Spero di ricevere notizie buone sul progetto esecutivo della galleria e che il bypass sia ultimato entro la prossima stagione».

GLI INTERVENTI DEL COMUNE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

Effettivamente, dopo aver assunto direttamente il controllo dell’emergenza, il primo cittadino marateota ha mantenuto la parola sul tanto agognato cambio d’orario – non più dalle 7 alle 23 ma, appunto, dalle 7 all’una – ma ancora non ci sono notizie certe sulla variante in galleria e sul bypass. Queste ultime due infrastrutture, va ricordato, non dipendono però dal Comune, per cui, il sindaco può solamente esercitare pressioni ma non ha poteri diretti sui cantieri. Per quanto concerne il percorso alternativo, dopo i ritardi dei mesi scorsi, i lavori sembrano procedere più spediti ma ancora non si conosce una data precisa per l’ultimazione. Albanese a noi aveva riferito di sperare circa una conclusione entro fine anno, ma Salerno sembra molto più pessimista tanto da essere contento avvenisse da qui ad un anno.

Il bypass permetterà di aggirare l’area del versante interessato dalla significativa frana del novembre 2022, ma l’obiettivo iniziale era terminarlo entro la scorsa primavera. Il tratto, di circa 4 chilometri, sarà realizzato con l’adeguamento di un percorso già esistente e con la realizzazione di un nuovo tracciato di 2,5 chilometri. Con ancora meno certezze, invece, la realizzazione del tunnel di cui non si hanno notizie sui tempi. Siamo in una fase iniziale, il governo nazionale ha stanziato 60 milioni di euro ma per vedere l’opera compiuta si vocifera potrebbero volerci diversi anni.