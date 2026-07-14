Alfa Romeo, Cappellano: “Nuovo modello a Melfi entro fine 2027”

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Notizie positive per lo stabilimento di Melfi, il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha infatti annunciato che entro fine 2027 Alfa Romeo produrrà un nuovo modello

MELFI (POTENZA) – “Entro fine 2027 Melfi potrà contare anche su un nuovo modello Alfa Romeo, con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale”. L’annuncio arriva direttamente da Emanuele Cappellano, responsabile Europa del gruppo Stellantis cui il marchio Alfa Romeo appartiene.

Cappellano al tavolo automotive in corso al Ministero del made in Italy ha anche mostrato in anteprima un dettaglio della nuova vettura, senza specificare, però, il segmento.

Il dirigente di Stellantis ha aggiunto che quanto rivelato “è il massimo che posso condividere in questo momento. Ciò in quanto “il team design di Alfa Romeo è al lavoro sugli ultimi particolari”. La vettura comunque “è già pronta” e sarà – ha assicurato “una vera Alfa Romeo per carattere e stile, davvero bellissima”.