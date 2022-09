Autovelox sulla Basentana, già 3 milioni di euro di multe

2 minuti per la lettura

POTENZA – In 30 giorni (dal 5 agosto al 5 settembre) sono state elevate circa 22mila sanzioni, per un importo di circa 3 milioni di euro. Questo il dato – reso noto dal consigliere comunale di Basilicata possibile, Francesco Giuzio – relativo all’autovelox installato un mese fa sulla strada Basentana.

Una media – precisa l’assessore – di 130 euro a verbale, «duemila di queste violazioni sono per aver superato il limite di più di 40km orari». Il dato è stato fornito al consigliere dalla Polizia locale di Potenza. «Un numero incredibile – commenta il consigliere – ora è doveroso che questi fondi vengano immediatamente appostati per il miglioramento della rete stradale cittadina e per incrementare l’organico».

«Il tema – continua Giuzio – è la continua vessazione tramite sanzione, invece che fare prevenzione ed educazione». E se già la notizia dell’attivazione dell’autovelox era stata accolta non positivamente dai potentini, dopo questi numeri monta chiaramente la rabbia. Perché è vero certo che ci sono delle violazioni al limite di velocità, ma in un punto in cui le ampie carreggiate lo consentono. E inducono quindi l’automobilista – specie quello di passaggio – ad accelerare.

«Che maniera becera di fare soldi» è forse il commento più educato. Perché per i potentini, già tassati in maniera notevole per avere servizi sempre meno efficienti, avvertono questo autovelox come un’ulteriore tassazione anche se indiretta.

L’AUTOVELOX SULLA BASENTANA UNA TASSA OCCULTA?

«Questa è una vera e propria tassa occulta», si commenta sui social, «l’autovelox più ingiustificato del mondo, una vera e propria ruberia legalizzata». E ancora: «È vergognoso e da estorsori mettere un autovelox con limiti di 70/h su una strada a 4 corsie. Per la politica, i cittadini sono solo polli da spennare. Non penso che sia legale una installazione di quel genere».

E c’è chi prova a fare due conti: «Una media di circa 700 multe al giorno». Del resto quella è una strada molto trafficata, di passaggio necessario andando verso Salerno. E chi ha l’uscita a Potenza magari ci presta attenzione e rallenta, chi deve procedere lungo la Basentana può distrarsi e incappare nella multa come, visti i dati, moltissimi hanno fatto. La speranza di tutti è che i soldi almeno vengano usati per sistemare le strade. Anche quelle un’altra vergogna.