Elezioni alla provincia di Potenza, 4 i sindaci in lizza

2 minuti per la lettura

POTENZA – Urne aperte oggi alla Provincia di Potenza per le elezioni del nuovo presidente. Un ricorso al voto necessario dopo la conclusione anticipata del mandato dell’ex presidente Rocco Guarino. Sono quattro i candidati alla carica, in virtù di un mancato accordo tra le forze politiche del centrodestra e del centrosinistra.

In lizza, in ordine di presentazione delle candidature, figurano Francesco Genzano, sindaco di Cancellara, candidato e sostenuto dalla Lega; Filippo Sinisgalli, sindaco di Missanello e consigliere provinciale, candidato da Italia viva; Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, schierato da Forza Italia; Christian Giordano, sindaco di Vietri di Potenza, candidato dopo un accordo tra Pd e M5s. Difficile parlare di favoriti, proprio per le spaccature createsi negli schieramenti che rischiano di provocare sorprese all’interno dell’urna. D’altronde, fino all’ultimo c’è chi si è speso per tentare di trovare un accordo per cercare di puntare su un solo candidato in entrambi i raggruppamenti ma senza fortuna.

ELEZIONI PROVINCIA DI POTENZA, SEGGI APERTI FINO ALLE 20

I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle 20 e, subito dopo, avranno inizio le operazioni di scrutinio delle schede. Gli aventi diritto al voto sono i sindaci e i consiglieri comunali delegati della Provincia di Potenza. Sono chiamati al voto 1.209 amministratori locali, attraverso il complesso sistema del voto ponderato in relazione alla popolazione di ogni singolo comune e della relativa fascia elettorale di riferimento. L’esito del voto è atteso per la tarda serata di oggi.

LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Intanto, ieri, si è riunito per l’ultima volta il Consiglio provinciale di Potenza si è infatti riunito sotto la Presidenza, per l’ultima sua seduta, di Rocco Pappalardo , per procedere alla ratifica di una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e per definire l’adesione alla Fondazione “Premio Letterario di Basilicata ETS” con l’approvazione del relativo Statuto.

I sette consiglieri presenti (Pappalardo, Lioi, Setaro, Bufano, Di Sanzo, Laurino e Giordano), hanno dato voto unanime alla proposta illustrata in Consiglio dalla responsabile del settore Finanzario, Rosa Pace, con la quale, in particolare, si sono definite modifiche alle previsioni di intervento nei lavori finanziati per il 2022 e di interventi a seguito di nuovi stanziamenti intervenuti in particolare per la SP 109 di Piano Regio (950 Meuro), la nuova sede scolastica dell’ITA di Lavello (6 Meuro nel triennio), per il Convitto Gasparrini di Melfi, oltre allo scuole del Convitto di Sant’Arcangelo, S.Rosa di Potenza, Alberghiero di Potenza e per le palestre delle scuole Rosa-Gianturco, Nitti e Giorgi di Potenza ed infine un nuovo stanziamento nel triennio, per gli interventi sulla Villa del Prefetto del capoluogo (1,7 Meuro).

A seguire, è stata ufficializzata l’apertura della sede del ” RESILIENCE HUB – LaCasadei100Comuni ” sito nell’edificio rinnovato dell’Ex Tribunale (Via Ascanio Branca accanto al Palazzo della Provincia).

La sala multimediale, aperta ufficialmente dal Presidente Pappalardo insieme al Presidente dell’Anci Basilicata Andrea Bernardo ed ai consiglieri provinciali, ha ospitato per l’occasione l’evento finale del Progetto Locarbo relativo allo studio per l’utilizzo di fonti alternative energetiche.