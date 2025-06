Lavello, Pettorruso: «Io anti-pugliese? Ma se sono tifoso del Cerignola»

4 minuti per la lettura

Il neo-assessore di Lavello, Pettorruso, minimizza i suoi post sui social: «Io anti-pugliese? Ma se sono tifoso del Cerignola».M5s Basilicata contro la “vela”: «Utilizzo abusivo del nostro simbolo».

LAVELLO (POTENZA)- «Stralciare un commento e decontestualizzando diventa fuorviante rispetto a chi sono e al mio modo di pensare e essere». Lo ha dichiarato, ieri, il neo assessore al bilancio del Comune di Lavello, Antonio Pettorruso, intervenendo sul caso montato nei giorni scorsi in paese per alcuni commenti pubblicati sulla sua bacheca Facebook. Con tanto di camion-vela che da una settimana gira per le strade del centro dell’Alto Bradano con la sua foto e la riproduzione di uno di quei commenti indirizzati ai meloniani di Fratelli d’Italia, con cui oggi siede nella giunta comunale guidata dal sindaco Pasquale Carnevale. Mentre in chat circolano soprattutto frasi contro la Puglia e i pugliesi.

«Certo avrò, nel tempo, e chissà quanto tempo addietro, anche con irriverenza, pungolato proprio per amore verso la Puglia gli attori ogni qualvolta ho avuto modo di notare manchevolezze, passare per “nemico” dei pugliesi, non posso accettarlo».

Così Pettorruso in una nota indirizzata, ieri, al Quotidiano. «Ho un figlio “pugliese”, nato a Canosa di Puglia; sono stato con l’avvocato Brunetti Emanuele il promotore di un’associazione che aveva come intento di portare la mia amata Daunia e precisamente Lavello nella Bat (Provincia di Barletta -Andria-Trani, ndr) perché le mie radici culturali sono orgogliosamente pugliesi; ho postato negli anni scritti di elogio verso la Puglia e in particolare la città di Foggia ritenendola preferibile a Madrid e riconoscendola come una delle migliori città d’Italia tracciando di essa un profilo di assoluto elogio, ho partecipato alle manifestazioni per la istituzione dell’aeroporto di Foggia; trascorro le vacanze sul Gargano che ho eletto con la Sicilia luogo più bello dove trascorrerle; frequento gli spalti del Cerignola calcio, mi abbevero del sapere dell’Università di Foggia e ho sempre elogiato la sanità pugliese.

Ho interloquito per mesi con il presidente della Provincia di Potenza proprio affinché venisse, cosa che è stata da poco fatta, riattata la provinciale verso la Puglia per l’amore che ho verso quella terra; ho lottato strenuamente per il trasferimento dell’area dell’ex tribunale e Procura di Melfi (almeno l’Alto Bradano) sotto la giurisdizione della Procura di Foggia o Trani».

PROVOCAZIONE E MISTIFICAZIONE: LA VERSIONE DI PETTORRUSO

«Certo ho avuto in passato un modo assai provocatorio e spesso irriverente – ha aggiunto il neo-assessore – al solo fine di svegliare le coscienze e forse, non nascondo, esagerando, ma nulla a che vedere con la mistificazione che tenta di fare una persona che, non so a che titolo e con quale autorizzazione gira per il mio paese dopo che ha tentato di salire sul palco durante il comizio di chiusura per screditare me che scrivo e il mio sindaco, Pasquale Carnevale». «Ha provato a screditarmi durante la campagna elettorale e poi subito dopo il risultato delle elezioni». Ha aggiunto Pettorruso. «Lo stesso soggetto ha anche avuto modo, interfacciandosi con il ridetto Carnevale che avrebbe smesso di screditarmi se mi fosse stata revocata la delega».

«Dare rilevanza a post sarcastici o di “sfottò” e comunque con un senso inverso con amici e decontestualizzandoli -ha concluso l’assessore- dovrebbe indurre chiunque a leggere tutto il contesto e comprendere la mia cultura sulla base di tutto quanto da me scritto».

IL MOVIMENTO 5 STELLE PRENDE LE DISTANZE DAL CAMION VELA CONTRO PETTORRUSO, NEO ASSESSORE DI LAVELLO

Sul caso è intervenuto anche il coordinamento regionale del Movimento 5 stelle per prendere le distanze dall’utilizzo improprio del simbolo che appare sulla vela assieme all’immagine di Pettorruso, un tempo vicino al Movimento. «L’avvocato Pettorruso non è attualmente riconducibile al M5s, essendosi, tra le altre cose, candidato all’interno di una lista di centrodestra in contrapposizione alla lista del campo progressista, formalmente e sostanzialmente sostenuta dal M5s». Così il coordinatore regionale Arnaldo Lomuti e le coordinatrici provinciali Alessia Araneo e Viviana Verri.

«Pertanto prendiamo le distanze da qualsiasi azione e parola intrapresa e pronunciata dall’assessore Pettorruso, ormai distante dalla comunità del M5s, così come dalla vela che sta circolando entro il comune di Lavello che associa l’immagine del sopracitato assessore al simbolo del M5s». «Ci riserviamo di agire legalmente – hanno concluso Lomuti, Araneo e Verri – per diffidare chiunque utilizzi impropriamente e arbitrariamente il simbolo del M5s».