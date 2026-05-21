Spopolamento in Basilicata, il bonus del comune fa volare la cicogna lucana

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Spopolamento in Basilicata, a Paterno sono nati 50 bambini in 3 anni anche grazie al bonus del comune. Il sindaco Tania Gioia: «Ognuno è una speranza per la nostra comunità»

PATERNO (POTENZA) – Non sono pochi i bimbi che negli ultimi tre anni sono nati a Paterno, neanche 3.000 abitanti nella Val d’Agri. Sono 18 nel 2025, 13 nel 2024 e 19 nel 2023. Cinquanta bimbi tondi tondi, come fa sapere Tania Gioia, sindaco dall’ottobre 2021. E se ne parliamo è perché l’amministrazione comunale che guida, per il terzo anno consecutivo, «conferma il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie e della natalità attraverso il contributo denominato “Bonus nuovi nati e minori adottati – anno 2026”», come da comunicato diffuso nelle ultime ore.

Al telefono la voce squillante della prima cittadina – nata in Svizzera nell’83, laureata con lode e plauso accademico all’Unibas più dottorato, oggi ricercatrice universitaria – snocciola i dati e sembra ottimista sul futuro. D’altronde, se nei vicoli, nelle lunghe notti invernali, ancora si sentono vagiti, c’è di che sperare.

Pubblicato l’Avviso per i nuclei familiari (anche formati da un solo genitore) residenti a Paterno. Contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato o minore adottato nell’anno in corso (indipendentemente dalla Certificazione Isee). Domande da inoltrare online sul sito internet istituzionale del Comune entro il 31 gennaio 2027. La copertura finanziaria è in una scheda della programmazione dei fondi Ripov Servizi del Programma operativo Val d’Agri, approvata dalla giunta Gioia.

«Una misura di sostegno economico – scrive l’amministratrice – pensata per accompagnare le famiglie in una fase importante della loro vita. Contribuendo ad alleggerire le spese legate alla nascita o all’adozione di un figlio e promuovendo, allo stesso tempo, politiche attive a favore della natalità e della permanenza delle giovani famiglie sul territorio comunale.. Significa dare continuità a una scelta politica chiara e concreta. Vogliamo essere vicini alle famiglie non solo con parole, ma con azioni tangibili che testimoniano l’attenzione dell’amministrazione verso chi decide di costruire il proprio futuro a Paterno. Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro della nostra comunità».

«Un paese che accoglie bambini è un paese che sceglie di avere un futuro – conclude la sindaca – Con il Bonus nascite e con il nuovo asilo nido comunale, ormai in fase di completamento, Paterno manda un messaggio chiaro: qui crediamo nelle famiglie, nella vita e nelle nuove generazioni. Perché ogni bambino nato o adottato è una speranza in più per tutta la nostra comunità».

E se lo dice lei, che nel corso del mandato è diventata mamma per due volte, c’è da crederle.