Meloni a Niscemi: domani in Cdm 150 mln per messa in sicurezza e indennizzi

Roma, 21 mag. (askanews) – “La ragione per la quale noi abbiamo voluto, sempre con tempi che sono al cardiopalma nella nostra quotidianità, venire qui per la terza volta in meno di quattro mesi è che chiaramente ci siamo dati come obiettivo quello di confrontarci con l’amministrazione e con la città ogni volta che ci sono dei passaggi importanti che vengono portati avanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione operativa al municipio di Niscemi.

“Quello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono oggettivamente abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse. Domani – ha spiegato – abbiamo un altro Consiglio dei ministri” in cui “vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni, per un totale quindi di 150: il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda gli indennizzi ai proprietari di case”.