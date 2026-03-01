Potenza, bilancio in rosso, sacrifici anche per San Gerardo

3 minuti per la lettura

Difficoltà nel bilancio comunale di Potenza mentre partono i preparativi per le celebrazioni per la festa del patrono San Gerardo. Prevista una riduzione delle uscite di circa il 20%. Ma l’assessore Falotico conferma che i figuranti non verranno ridotti

ANCHE San Gerardo dovrà fare i conti con i tagli al bilancio del Comune approvati venerdì 27 febbraio 2026 in consiglio. Ma il numero dei figuranti non verrà ridotto.

Lo ha assicurato ieri, sabato 28 febbraio 2026, al Quotidiano l’assessore comunale al bilancio e alla cultura, Roberto Falotico.

BILANCI, CONTI IN ROSSO, SAN GERARDO LE PARATA DEI TURCHI



Nelle scorse ore è stato avviato il reclutamento dei figuranti della Storica parata dei turchi: «249» in luogo dei «900» dell’anno scorso.

Per Falotico, però, i numeri del reclutamento sono stati semplicemente epurati dei figuranti in possesso del loro proprio costume e di quelli che fanno riferimento alle associazioni che ogni anno contribuiscono alla rievocazione.

FALOTICO: «VEDREMO COME FARE»



«L’anno scorso in bilancio avevamo 130mila euro per iniziative culturali e ne abbiamo spesi circa 100mila per la parata. Quest’anno ce ne sono 132mila euro in meno, quindi vedremo come fare». Ha aggiunto l’assessore. «Credo che non potremo spendere più di 70-80mila euro, 20mila dei quali se ne andranno soltanto per il piano sicurezza».

Le domande di partecipazione alla sfilata del 29 maggio dovranno essere presentate dal 4 al 25 marzo utilizzando un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune.

SAN GERARDO, PARTE IL RECLUTAMENTO DEI FIGURANTI PER LA PARATA



Per l’ambiente del 1800 si cercano 4 adolescenti per interpretare i giullari, «10 maschi adulti e 10 donne adulte» per intepretare «notabili e borghesi», e 4 adulti per interpretare i turchi.

Per l’ambiente del 1500, invece, si cercano 3 adolescenti maschi per interpretare i giullari, 8 maschi adulti come «porta bandiera/gonfalone», un maschio adulto per il ruolo dell’alfiere, 4 maschi adulti per interpretare soldati turchi con alabarda, due maschi adulti “flabellieri”, 2 maschi adulti come “armigeri turchi”, 1 maschio adulto e due donne adulte per interpretare principi e principesse, 4 maschi adulti per interpretare nobili turchi, 19 maschi adulti come «soldati/fanti», 12 maschi adulti come «soldati potentini», 18 maschi adulti e 18 donne adulte come «dame e nobili di porta», e 12 bambine e bambine come «bambini nobili di porta».

LE FIGURE CHE SI CERCANO



Per il quadro del conte De Guevara si reclutano: un maschio adulto come giullare, un maschio adulto come auditore del conte, 1 maschio adulto come marchese della festa, 1 maschio adulto come portatore di cuscino, 1 maschio adulto come vice conte o governatore, 1 maschio adulto come portatore di pergamena, 1 maschio adulto come portatore di chiave, 10 maschi adulti come amministratori, 2 donne adulte come badesse, 1 maschio adulto come mastro giurato, 3 maschi adulti come turchi e mori, 1 alfiere, 10 maschi adulti e 10 donne adulte come nobili.

Per l’ambiente del 1100, infine, si cercano: 20 bambini come angioletti, 6 maschi adulti come preti, 8 maschi adulti come portatori di fiaccole, 6 maschi adulti e 6 donne adulte come nobili, e 6 maschi adulti e 6 donne adulte come popolani.

L’AVVISO PER LA PARATA DEI TURCHI PER SAN GERARDO



Nell’avviso si legge che «la selezione dei figuranti sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande».

«Le domande pervenute – prosegue la determina a firma del dirigente dell’unità di direzione “Bilancio personale e cultura”, Claudio Antonio Mauro: «saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico, con il supporto dell’Ufficio Cultura, che provvederà, ai sensi dell’articolo 7 del Disciplinare, all’assegnazione dei ruoli nell’ambito della suddivisione su indicata. Seguirà la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti con i relativi ruoli».