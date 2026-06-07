Sparatoria a Fuorigrotta, Borrelli e Pugliese (Europa verde): “Situazione fuori controllo”

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Ennesima sparatoria a Fuorigrotta in via Cavalleggeri d’Aosta, interpellati il deputato Borrelli e Pugliese di Europa verde in sopralluogo all’area

Un inseguimento ad alta velocità tra le auto, un violento tamponamento e poi gli spari in mezzo alla strada, a due passi dalle abitazioni. Alba di terrore a Fuorigrotta, in via Cavalleggeri d’Aosta, dove un regolamento di conti si è trasformato in una rissa furibonda e in una sparatoria che ha visto coinvolto anche un minorenne.

Abitanti di via Cavalleggeri d’Aosta a Fuorigrotta svegliati dalle esplosioni di colpi di pistola alle prime luci dell’alba. Secondo quanto riferito da testimoni, due vetture si sono inseguite a forte velocità per poi tamponarsi violentemente distruggendo anche alcune vetture parcheggiate in strada. Subito dopo l’impatto, gli occupanti di uno dei due veicoli sono scesi dai veicoli dando vita a una rissa con il 17enne che era al volante dell’altra auto, sfociata poi in una sparatoria. Sull’episodio indagano i Carabinieri. L’episodio è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli e al componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde Rosario Pugliese che hanno annunciato la loro presenza questa sera per un sopralluogo dove è avvenuta la sparatoria.

BORRELLI: “SITUAZIONE PREOCCUPANTE E FUORI CONTROLLO”

«Bisogna vederci chiaro nella dinamica che ha portato ad una sparatoria che poteva finire ben più tragicamente in una delle strade principali di Fuorigrotta. Quest’area è diventata una polveriera a causa della presenza sempre più massiccia di giovani armati, come purtroppo testimoniano le cronache degli ultimi anni che hanno registrato diversi conflitti a fuoco tra clan del territorio. In particolare nei fine settimana la zona di Cavalleggeri ha bisogno di una vigilanza costante da parte delle forze dell’ordine.

Il quartiere, infatti, è spesso utilizzato come via di transito per raggiungere il centro di Napoli o la tangenziale di Fuorigrotta, soprattutto da chi proviene dalle aree della movida del litorale flegreo. Molto spesso si verificano episodi di corse che iniziano fin dalla via Cattolica lato Coroglio e che si protraggono fin dentro al centro abitato di Cavalleggeri d’Aosta. Una situazione totalmente fuori controllo che è motivo di enorme preoccupazione per l’incolumità dei residenti e di chi ci passa per arrivare sul litorale», continua Borrelli.