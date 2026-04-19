Potenza, parte il cantiere per il Giro d’Italia

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In partenza la gara da mezzo milione per sistemare le strade di Potenza dove passerà il Giro d’Italia. Interessati il Nodo complesso e le vie Vineola, Basento, Vaccaro, degli Oleandri e Marconi
SONO in partenza i lavori per la sistemazione delle strade dove il 13 maggio arriverà il Giro d’Italia.
Pubblicato nei giorni scorsi infatti il bando da mezzo milione di euro per la sistemazione, in particolare, di Via Vineola, Viale Basento, Rampa Nodo Complesso, Via Vaccaro, Via degli Oleandri e Viale Marconi.
GIRO D’ITALIA A POTENZA, PARTONO I LAVORI PER SISTEMARE LE STRADE
Nella relativa determina si legge che il 13 maggio «il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della manifestazione sportiva lungo il seguente percorso: innesto SP5 Via Vineola, SS92 Via Rifreddo (intersezione Poggio Cavallo – rotatoria Tre Mari), Viale Basento, Rampa Nodo Complesso, Via Nicola Vaccaro (in prossimità dell’ingresso della Stazione FAL Gallitello), rotatoria Via del Gallitello, Via degli Oleandri, Via Nicola Vaccaro, Piazza Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi, Viale Guglielmo Marconi, rampa di accesso al Viadotto dell’Industria da Viale Guglielmo Marconi, Viadotto dell’Industria, Viale dell’Unicef (Pagliarelle), Viale dell’Unicef (Autovelox)».
LE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI
La determina spiega che «al fine di assicurare il regolare svolgimento della suddetta manifestazione in condizioni di piena sicurezza per atleti, operatori e cittadini, si rende necessario procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della sede stradale interessata dal percorso».
Gli interventi previsti consistono: «nella fresatura del manto in conglomerato bituminoso ammalorato, nella risagomatura del corpo stradale mediante stesa di conglomerato bituminoso tipo binder, finalizzata al rinforzo del sottofondo, nonché nel successivo rifacimento del tappeto di usura».
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