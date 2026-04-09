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Potenza ha il suo Giro d’Italia: Il Prefetto Campanaro prepara la sicurezza per la tappa in città. Nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica le misure di safety e di security.

POTENZA- Ieri mattina, 8 aprile 2026, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per pianificare le misure di safety&security in vista della quinta tappa “Praia a Mare-Potenza” del 109° Giro Ciclistico d’Italia, che il prossimo 13 maggio vedrà la carovana rosa attraversare uno dei tratti più suggestivi della provincia di Potenza.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, gli Assessori regionali alle infrastrutture e mobilità ed alle attività produttive della Regione Basilicata, i ventisette Amministratori locali dei comuni interessati dall’attraversamento della carovana, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118, il responsabile della Struttura Territoriale ANAS di Basilicata, il responsabile dell’Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo – ANAS spa, i referenti della Protezione Civile della Regione Basilicata e il direttore ciclismo della R.C.S. SPORT S.p.A., società organizzatrice dell’evento.

I NUMERI E IL PERCORSO DELLA CAROVANA ROSA 2026

Occhi puntati, quindi, sul Giro d’Italia che, sin dalla prima edizione nel 1909, rappresenta uno degli eventi sportivi più amati dal pubblico, in grado di unire simbolicamente generazioni di appassionati e tifosi lungo le strade del Paese. La storica corsa ciclistica prenderà il via il 12 maggio dalla città di Catanzaro, dopo le prime tre tappe in Bulgaria, per concludersi il 31 maggio a Roma, al termine di un percorso che attraverserà lo “Stivale”, mostrandone le bellezze agli occhi del mondo. Alla competizione parteciperanno 23 squadre, ciascuna composta da 8 corridori, per un totale di 184 atleti. Il convoglio di gara sarà formato da circa 100 autovetture, 50 motocicli, 5 autoambulanze e 2 auto mediche, oltre ai mezzi del seguito ufficiale della manifestazione, denominato “fuori corsa”, composto da veicoli accreditati appartenenti all’organizzazione, ai media e ai fornitori ufficiali dell’evento.

GIRO D’ITALIA: IL MODELLO DI COORDINAMENTO PREFETTIZIO E LA TAPPA LUCANA A POTENZA

“La riunione di oggi ha l’obiettivo di svolgere una prima, coordinata analisi delle misure pianificate per tutelare l’incolumità delle persone (safety) e l’ordine e la sicurezza pubblica (security), anche alla luce della dimensione dell’evento, che comporta la movimentazione di un significativo numero di persone e mezzi. In tale contesto, la macchina organizzativa può certamente contare su un modello di coordinamento ormai ampiamente rodato, grazie alle esperienze maturate negli anni passati. Quella di quest’anno, infatti, rappresenta la quarta presenza del Giro d’Italia nella nostra provincia negli ulltimi cinque anni, con la singolare coincidenza che anche nel 2022 la tappa si disputò il 13 maggio, su un tracciato in larga parte sovrapponibile a quello dell’edizione 2026”, le parole introduttive del Prefetto Campanaro.

Il Tavolo ha, quindi, approfondito i dettagli operativi della tappa lucana, che vedrà la carovana rosa, in arrivo dal versante tirrenico, per attraversare 203 chilometri del territorio provinciale, immersi in paesaggi rigogliosi e di grande pregio naturalistico, tra aree montane e boschive.