Pittella: «A Lagonegro piove nelle sale operatorie»

1 minuto per la lettura

La denuncia di Marcello Pittella: «Sono venuto a conoscenza del fatto che le sale operatorie a Lagonegro sono chiuse perché ci piove dentro»

Nuovi problemi legati questa volta allo stato di salute delle infrastrutture sanitarie della regione. Alla situazione difficile denunciata ogni giorno in Basilicata, legata alla sanità territoriale e ai problemi dei nosocomi più importanti, si aggiunge il caso denunciato dal consigliere regionale di Azione, Marcello Pittella che riguarda un caso del tutto particolare.

«Apprendo – scrive in una nota – dalla denuncia degli operatori sanitari in servizio presso l’ospedale di Lagonegro della chiusura delle sale operatorie, perché ‘ci piove dentro’ e per dei guasti ai gas medicali. Trovo quanto accaduto grave. È imbarazzante che venga limitata la funzionalità del nosocomio, Psa (pronto soccorso attivo). Mi rivolgo al Direttore generale del San Carlo, Spera, perché comunichi lo stato della situazione e risolva in tempi brevissimi le problematiche. Al fine della riapertura celere delle sale operatorie. Non si può vivere di continue criticità» – conclude nella sua nota l’esponente regionale di Azione, il consigliere regionale Marcello Pittella.

La criticità segnalata dall’ospedale di Lagonegro ha risvolti che coinvolgono direttamente i pazienti, riguardando le sale operatorie del nosocomio.