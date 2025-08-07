Giunta lucana stanzia 25 milioni per la specialistica ambulatoriale

2 minuti per la lettura

Per ridurre le liste d’attesa, la Giunta lucana ha approvato i criteri per la determinazione dei budget di spesa stanziando 25 milioni per la specialistica ambulatoriale.

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un importante provvedimento con il quale vengono stabiliti i criteri per la determinazione dei budget di spesa 2025-2026 destinati all’acquisto, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di prestazioni di specialistica ambulatoriale ex articolo 25 della Legge 833/1978 dalle strutture private accreditate. Lo comunica, in una nota, la Regione. «Il tetto complessivo di spesa regionale, determinato in conformità a quanto previsto dal Decreto-legge 95/2012, corrisponde al valore della spesa consuntivata nel 2011 ridotta del 2% e ammonta, per ciascun anno, a 25.738.043 euro per le prestazioni erogate ai cittadini residenti e a 2.797.651 euro per quelle rivolte ai non residenti».

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER I RESIDENTI

Per quanto riguarda i residenti, «l’assegnazione dei budget alle strutture accreditate, suddivisi per Azienda Sanitaria Locale e per le quattro macroaree specialistiche (Diagnostica per immagini, Medicina di laboratorio, Medicina fisica e riabilitazione e Altre branche specialistiche), si fonda essenzialmente su tre parametri di riferimento: il consuntivo dell’anno 2022, che rappresenta il 90% del peso complessivo, il fabbisogno sanitario, calcolato secondo il modello CREA Sanità e rappresentativo della domanda reale di prestazioni, al quale è attribuito un peso del 6% e un fattore di finalità, con peso pari al 4%, volto a garantire l’equilibrato accesso alle prestazioni più critiche, in particolare nelle macroaree di laboratorio e diagnostica per immagini».

Il provvedimento prevede inoltre, «un fattore di riequilibrio territoriale tra l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e quella di Matera, applicato alle macroaree di medicina fisica e riabilitazione (FKT) e altre branche specialistiche, al fine di garantire ai cittadini lucani un accesso equo e uniforme alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio regionale». Per quanto riguarda le prestazioni che sono rivolte ai cittadini non residenti, «il budget è determinato esclusivamente sulla base del consuntivo dell’esercizio 2022, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale».

L’ASSESSORE LATRONICO E LE PROSPETTIVE FUTURE

Il provvedimento stabilisce, infine, che le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera dovranno procedere, entro e non oltre 15 giorni dall’approvazione dell’atto, alla definizione dei budget individuali per ciascuna struttura privata accreditata e alla stipula dei relativi contratti, nel rispetto dei criteri e dei limiti di spesa indicati. «Con questo provvedimento – dichiara l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona, PNRR, Cosimo Latronico – garantiamo il diritto alla salute nel rispetto degli imprescindibili vincoli di finanza pubblica, per assicurare la sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale. Gestiamo le risorse in modo equo e trasparente, valorizzando il ruolo del privato accreditato e puntando a migliorare l’accesso alle cure su tutto il territorio».

Un’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera sarà «disposta con apposita deliberazione della Giunta Regionale nel prossimo mese di settembre, al fine di contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale mediante l’acquisto delle stesse dalle strutture private accreditate».