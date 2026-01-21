3 minuti per la lettura

A Potenza il Subbuteo diventa inclusione con l’evento “In Punta di Dito”. All’Auditorium Bcc, sport e disabilità si incontrano senza classifiche fino al 26 gennaio

POTENZA – C’è un tavolo verde che, per qualche pomeriggio di gennaio, smette di essere un semplice supporto di gioco e diventa spazio civile. Non accade spesso che un passatempo del Novecento riesca a farsi linguaggio del presente, ma il Subbuteo – oggi chiamato Calcio da Tavolo – ci riesce quando mette al centro le persone prima ancora delle pedine. È questo il senso profondo di “In Punta di Dito”, la manifestazione che, dopo l’inaugurazione di domenica 19 gennaio, continuerà anche nei prossimi giorni, fino al 26, aprendo le sue porte a chiunque voglia condividere un’esperienza di sport leggero e inclusivo.

IN PUNTA DI DITO, IL SUBBUTEO INCLUSIVO A POTENZA

La cornice è quella dell’Auditorium della Casa Bcc Basilicata, a Potenza, luogo che all’inaugurazione si è riempito di volti, attese e curiosità. Qui l’As Subbuteo Club Potenza ha presentato un progetto che va oltre il torneo, perché rinuncia deliberatamente a classifiche e agonismo esasperato per puntare su relazione, tempo condiviso e benessere. Sul tappeto non si vince né si perde: si partecipa. Un’idea resa possibile dal sostegno del fondo etico di Bcc Basilicata e dalla collaborazione di numerose realtà impegnate nel mondo della disabilità.

IL PERCORSO UMANO DI FLAVIO OLITA

A dare il senso dell’iniziativa è innanzitutto il percorso umano di Flavio Olita, presidente del club organizzatore, che da tempo (col papà Raffaele) porta avanti una battaglia quotidiana contro le barriere architettoniche. Il suo intervento, più che una presentazione formale, restituisce l’idea di uno sport capace di adattarsi alle persone e non il contrario, dimostrando come abilità e limiti possano ridefinirsi quando il contesto è pensato per includere. Sulla stessa linea si esprime il direttore generale di Bcc Basilicata, Giorgio Costantino, sottolineando come la condivisione di attività semplici e cooperative abbia un impatto positivo sul benessere individuale e collettivo, spesso superiore a quello di esperienze solitarie e passive. Nel Calcio da Tavolo – osserva– cadono le gerarchie: davanti a quelle miniature, le differenze si attenuano e ciascuno è chiamato a mettersi in gioco con la stessa leggerezza.

LA RETE E IL SUBBUTEO

Il valore della rete emerge anche dagli interventi delle associazioni presenti. I rappresentanti di Angsa, Dopo di Noi e Aism richiamano l’importanza di collaborazioni stabili, capaci di superare l’isolamento e di valorizzare la costanza e la resistenza che spesso accompagnano l’esperienza della disabilità. Iniziative di questo tipo aiutano non solo chi vive una condizione di fragilità, ma l’intera comunità, stimolata a riconsiderare ritmi e priorità.

IL RISPETTO PER LA PERSONA, IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Dalla voce di Aipd arriva un richiamo al rispetto e alla centralità della persona, mentre il mondo dello sport organizzato, rappresentato dal Csi, ribadisce che progettare spazi accessibili significa migliorare la qualità della vita di tutti. Un concetto ripreso anche dal Comitato Italiano Paralimpico, che legge in questa manifestazione il segno di una maturità civile in crescita, capace di rendere visibile ciò che per troppo tempo è rimasto ai margini. Poi, senza enfasi superflua, il gioco ha inizio. Le mani si avvicinano al campo, le pedine prendono vita, il divertimento riempie la sala.

IN PUNTA DI DITO, PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA



«Il gioco sa innalzarsi a vette di bellezza e di sanità che la serietà non raggiunge», scriveva lo storico Johan Huizinga, e qui se n’è colto il significato più autentico: in quei gesti minimi, ripetuti “in punta di dito”, si riflette un’idea di società più attenta, dove il confine tra sport e cultura si dissolve e il tavolo verde diventa, per qualche ora, una piccola agorà contemporanea.