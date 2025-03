Miska, la maschera al femminile al Carnevale di Teana

4 minuti per la lettura

Al Carnevale di Teana, tra i più antichi d’Italia, arriva una innovazione nel solco della tradizione, la maschera “Miska”

Il Carnevale di Teana (PZ) è uno dei più antichi e suggestivi carnevali d’Italia. È una tradizione che si lega ai riti del grano, con la celebrazione del vecchio che lascia lo spazio al nuovo, portando in evidenza l’inscindibile legame fra l’uomo e natura.

Il vecchio, nel corteo, è rappresentato da Carnevale: contadino dedito all’ozio ed al vizio, porta con se un’enorme pancione, una collana di salame e un bastone sul quale ha sapientemente fissato una bottiglia di vino.

LA TRADIZIONE DEL CARNEVALE DI TEANA

Il nuovo è rappresentato da una coppia di sposi che simboleggiano l’arrivo di un nuovo ciclo che coincide con l’arrivo della quaresima e quindi di un periodo di sacrificio e purificazione: quest’ultimo, infatti, è rappresento nel corteo da Quaremma, moglie di Carnevale, e dal suo lutto per la perdita del marito. Siamo in attesa dell’equinozio di primavera e del risveglio della Natura rappresentata da L’Urs, la maschera più importante, quella che ristabilisce l’ordine cosmico, che viene a prendere Carnevale perché il vecchio finisce ed arriva il nuovo.

I CARNEVALI APOTROPAICI E LA FIGURA FEMMINILE

Come in molti carnevali storici ed apotropaici che affondano le proprie radici nella notte dei tempi, anche nel Carnevale di Teana non è consentito il mascheramento al genere femminile per una serie di motivi dettati dal contesto storico-sociale nel quale i carnevali nascono e si sviluppano. Quest’anno a Teana, piccolo comune sul parco nazionale del Pollino e precisamente nella Valle del Serrapotamo, guidato da giovani e visionari amministratori e volontari della Proloco, per la prima volta nella storia si apporterà un importante innovazione alla tradizione. La donna prende parte al carnevale con un vestito a lei dedicato: Miska.

LA MASCHERA MISKA AL CARNEVALE DI TEANA



«Miska è un traguardo importante per la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Vincenzo Marino – un traguardo che ci permette di legare la tradizione dello storico Carnevale con l’innovazione che abbiamo ricercato e voluto da circa un anno, quando, sotto la direzione artistica di Peppone Calabrese e NeturalCop, abbiamo condotto una residenza artistica che ha visto protagoniste tre donne: Damiana Spoto, docente di storia della moda presso l’accademia di costume e moda di Roma e fashion designer che ha ideato e progettato un costume che racchiude la simbologia delle varie maschere tipiche; Laura Marchetti, professoressa associata di pedagogia interculturale e di didattica e metodologie innovative all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha studiato ed approfondito il legame di questa tradizione con la donna; Valentina Priori, designer che ha continuato il lavoro con la realizzazione di 14 riproduzioni di Miska.

UNA CALL PER ASSEGNARE E INDOSSARE I 14 COSTUMI DI MISKA

La «call» per assegnare ed indossare i 14 costumi di Miska, rivolta a tutte le regioni del sud Italia, ha visto una grande partecipazione e l’esaurirsi dei costumi a disposizione già una settimana prima dell’evento».

Potranno sfilare quindi solo le 14 donne? «No, in sinergia con la Proloco e la Prof. Marchetti – spiega il primo cittaidno – si è voluto dare un tema al carnevale delle donne proprio per permettere una più ampia partecipazione ed apertura ad accogliere chiunque voglia unirsi alla sfilata.

MISKA, IL CARNEVALE DELLE DONNE

Infatti la Manifestazione si chiamerà «Miska: il Carnevale delle donne, della natura e degli animali» perciò le donne che vorranno partecipare potranno sfruttare questi temi per scegliere il vestito più affine ai propri gusti e portarlo con se a Teana per celebrare la bellezza della vita che si muove». Per il presidente della Pro loco, Vincenzo Salvo « l’8 marzo potrebbe essere descritto da tre parole: tradizione, passione e innovazione.

La tradizione del Carnevale teanese, la passione dei figuranti che ogni anno animano Teana con la tradizionale sfilata e trasformano il borgo in un palcoscenico a cielo aperto, dove colori, musica e allegria si fondono in un’esperienza indimenticabile, e l’innovazione con Miska, la maschera che potrà essere indossata da sole donne, frutto di un progetto avviato dal Comune di Teana nella Via del Miskiglio. Gli ingredienti per una giornata indimenticabile ci sono tutti, vi aspettiamo».

IL CONVEGNO



Domenica 9 marzo ore 11. Convegno: «Miska, il carnevale delle donne della natura e degli animali». Saluti sindaco, presidente Pro Loco. Relatori: Damiana Spoto, Valentina Priori, Laura Marchetti, Ivana Pipponzi, Margherita Sarli, Laura Mongiello (ass. regionale). Modera Peppone Calabrese, conduttore Televisivo.