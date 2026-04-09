Giro d’Italia 2026 e playoff a Potenza: scuole chiuse il 13 maggio

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Giro d’Italia e ritorno dei playoff di per la promozione in B dei rossoblù: il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, annuncia scuole chiuse il 13 maggio 2026.

Resteranno chiuse le scuole della città di Potenza il 13 maggio, a causa dell’arrivo in città del Giro d’Italia e della concomitante sfida al Viviani, nell’ambito dei playoff per la promozione in serie B, a cui i rossoblu hanno avuto accesso diretto dopo la conquista della Coppa Italia di serie C. Ad annunciarlo, ieri a margine della riunione in prefettura convocata dal prefetto Michele Campanaro per organizzare le misure di sicurezza generali, è stato il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca. La carovana rosa partirà da Praia a mare in provincia di Cosenza e dopo 204 chilometri arriverà nel capoluogo di regione lucano. L’arrivo sarà previsto in viale dell’Unicef, ha detto il primo cittadino di Potenza Vincenzo Telesca: «Non più davanti alla sede degli uffici regionali, dove l’ultima volta si scelse un traguardo in salita, ma su viale dell’Unicef per un arrivo in volata».

ANALISI TECNICA DEL PERCORSO E INTERVENTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE

«Quella di quest’anno (…) rappresenta la quarta presenza del Giro d’Italia nella nostra provincia negli ulltimi cinque anni, con la singolare coincidenza che anche nel 2022 la tappa si disputò il 13 maggio, su un tracciato in larga parte sovrapponibile a quello dell’edizione 2026». Così il prefetto Campanaro. Nella nota diffusa ieri dall’ufficio del governo si spiega che nel corso del vertice «è stata effettuata una puntuale analisi tecnica del tracciato, anche alla luce degli esiti del sopralluogo svolto nei giorni scorsi dalla Polizia Stradale, che ha consentito di individuare le principali intersezioni, gli accessi e i punti sensibili lungo il percorso».

«L’attenzione del Tavolo – prosegue la nota – si è concentrata sulle principali criticità manutentive emerse lungo alcuni tratti della viabilità provinciale, in particolare lungo la SP100 nel territorio di Lauria, la SP46 tra Castelluccio Superiore e l’innesto sulla SS653, la SP16 e la SP Marsiconuovo–Lama Sellata, dove sono stati segnalati dissesti del manto stradale per i quali sono stati programmati interventi di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile. Il Comitato ha, quindi, preso atto delle comunicazioni degli assessori regionali circa lo stanziamento delle risorse necessarie per gli interventi sulle strade del reticolo provinciale e comunale interessate dal passaggio della tappa, ai fini del rilascio del nulla osta regionale.

Anas ha assicurato la piena percorribilità dei circa 91 chilometri di propria competenza, mentre il Presidente della Provincia ha confermato la predisposizione del piano degli interventi sui circa 78 chilometri di viabilità provinciale, anche per superare le criticità causate dal maltempo della scorsa settimana. Non sono emerse, invece, particolari criticità sulla viabilità comunale».

GIRO ITALIA 2026 TAPPA A POTENZA OLTRE LE SCUOLE CHIUSE SI GUARDA ALLA GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE E ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO LUCANO

Specifici approfondimenti hanno, inoltre, riguardato la gestione della viabilità alternativa e le misure per limitare i disagi alla circolazione, con riferimento alle principali arterie interessate dal passaggio della gara, tra cui la SS585 Fondo Valle del Noce, la SS653 Sinnica e la SS598 Val d’Agri, nonché alla temporanea chiusura di alcuni svincoli dell’autostrada A2 del Mediterraneo e del raccordo autostradale Sicignano–Potenza. «Il Giro d’Italia – conclude Campanaro – rappresenta un evento sportivo di rilevanza internazionale, ma anche una preziosa occasione di promozione del nostro territorio».

«L’impegno di tutte le istituzioni è quello di garantire un’organizzazione efficiente e pienamente coordinata, capace di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza, riducendo al minimo i disagi per le comunità interessate e trasformando questo appuntamento in una significativa opportunità di visibilità per l’intera provincia. Il nostro territorio dimostrerà ancora una volta di disporre di un modello affidabile, in grado di misurarsi efficacemente con eventi di questa portata. Per questo sento di dover ringraziare, sin da ora, tutti coloro che con generosità stanno investendo risorse, tempo ed energia per consentire la piena riuscita della manifestazione».