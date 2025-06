Giovanni Allevi omaggia la Basilicata

3 minuti per la lettura

Allevi, il videoclip “Nostalgia” girato tra le bellezze della Basilicata. Bardi: «Un connubio tra la sensibilità del musicista e la nostra terra»

Celebrare la bellezza attraverso la musica. E, per far questo, niente di meglio di una combinazione idilliaca tra musica e storia. Su Vevo, a partire dal 13 giugno, è stato reso disponibile il nuovo videoclip di Giovanni Allevi, intitolato “Nostalgia”, realizzato in collaborazione con Bizart.

NOSTALGIA DI ALLEVI, ATTRAVERSA LA BASILICATA

Un lavoro che attraversa, fisicamente oltre che con il ritmo delle note, i luoghi simbolo della Basilicata, portando la melodia del compositore ad abbracciare i Sassi di Matera e i paesaggi della Murgia Materana. Panoramiche che cavalcano tanto la storia della regione quanto i suoi suggestivi scenari, dipingendo un quadro artistico che restituisce alla musica il suo ruolo di veicolo di emozioni. Tra queste, la nostalgia citata nel titolo. Del resto, l’accompagnamento degli archi genera da sé un viaggio emozionale. Nostalgico, sì, nella riflessione offerta dal delicato intreccio visivo e musicale. Perché, per il resto, è emozione lieta, intensa e profonda, quanto le radici storiche del territorio lucano.

BARDI: «LA BASILICATA ACCOGLIE CON ORGOGLIO IL MAESTRO ALLEVI»

Un progetto che tocca il cuore e non solo quello dei lucani: «La Basilicata accoglie con orgoglio il progetto del Maestro Giovanni Allevi – ha dichiarato il presidente della Regione, Vito Bardi –, artista di fama mondiale che ha scelto i nostri paesaggi per raccontare un’emozione universale come la nostalgia. Questa collaborazione artistica rappresenta un connubio perfetto tra la sensibilità del musicista e l’anima profonda della nostra terra, da sempre fonte di ispirazione per chi cerca autenticità, bellezza e spiritualità. La Regione Basilicata continuerà a sostenere con convinzione progetti culturali di alto profilo, capaci di valorizzare il nostro patrimonio e proiettarlo nel mondo attraverso linguaggi universali come la musica». Il governatore riserva «un plauso all’APT Basilicata per la visione e la qualità del lavoro svolto: iniziative come questa confermano la nostra vocazione culturale e rafforzano l’immagine della Basilicata sulla scena internazionale».

SARLI: «INCONTRO TRA ARTE MUSICALE E MAESTRO»

Del resto, se l’intento è quello di suscitare emozione, “Nostalgia” non toglie, alla musica, il mandato di celebrare direttamente i paesaggi lucani. Come spiegato da Margherita Sarli, Direttore generale di APT Basilicata, «questa collaborazione, che abbiamo fortemente voluto, rappresenta un momento significativo per la promozione della Basilicata. L’incontro tra l’arte musicale del Maestro Allevi e la bellezza autentica del nostro territorio genera una narrazione che parla al mondo intero. Quando la musica incontra paesaggi così carichi di storia e suggestion, nasce una forma di comunicazione che supera ogni confine linguistico e culturale». Il brano costituisce una parte integrante del “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra d’archi”.

ALLEVI E L’ISPIRAZIONE DEI PAESAGGI LUCANI

Un altro regalo in musica di Giovanni Allevi che, sposando l’ispirazione dei paesaggi lucani, lascia agli strumenti il compito di descriverne la bellezza che suscita il viaggio attraverso di essi. In “Nostalgia”, emerge con forza il poliedrico stile musicale di Allevi che, nella sua sapiente combinazione di musica e paesaggi, ribadisce ancora una volta il suo messaggio di speranza per il futuro. Quello che aveva lasciato trapelare con “Tomorrow”, eseguita nella sua prima esibizione pubblica dopo la malattia, a Sanremo 2024, e ritoccato con un invito a non dimenticare le esperienze del passato. Quelle che, in un modo o nell’altro, portiamo con noi.