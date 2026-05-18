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“Margo ha problemi di soldi” è una serie in onda su Apple TV, in cui riecheggia il simbolo di una realizzazione personale illusoria e di una libertà mancata che ingloba la società digitale.

Margo ha problemi di soldi, serie in onda su Apple TV, parte da una premessa volutamente concreta, una giovane donna in difficoltà economica, per costruire un racconto molto più ampio sui mutamenti sociali del presente. La protagonista, Margo, davvero ben interpretata da Elle Fanning, una delle grandi protagonista della nuova generazione USA, non è soltanto una ragazza che fatica ad arrivare a fine mese, ma è il simbolo di una generazione cresciuta dentro promesse di autonomia e realizzazione personale che la realtà economica, e non una crisi passeggera, ha progressivamente svuotato.

Il suo percorso mette in scena un mondo in cui i vecchi modelli di stabilità, quelli dei” boomer”, non sono più garanzie, ma continuano comunque a funzionare come parametri di giudizio. Uno degli elementi centrali della serie è la scelta di Margo di aprire un profilo su OnlyFans dopo i problemi economici di una gravidanza non prevista e la scelta forzata di abbandonare il college. Siamo di fronte ad una decisione che diventa il punto di frizione più evidente fra libertà individuale, necessità economica e moralismo collettivo.

UNA SERIE CHE PROVOCA LO SPETTATORE

La serie non tratta questa scelta in modo scandalistico, né la usa solo come provocazione. Al contrario, la inserisce dentro un discorso più complesso sul lavoro, sul corpo, sull’autodeterminazione e sulle nuove economie digitali. Inoltre Margo è una madre single figlia di una madre single, cosa che comunque fa vedere la linea di trasformazione già presente nel nostro mondo. OnlyFans ed il mondo dei content creator appaiono come uno spazio ambiguo: può rappresentare una forma di controllo diretto sulla propria immagine e sul proprio guadagno, ma anche un territorio esposto al giudizio, allo sfruttamento emotivo e alla precarietà tipica delle piattaforme.

Proprio qui la serie mostra con efficacia i nuovi cambiamenti sociali. Margo si muove in una realtà in cui i confini fra pubblico e privato sono sempre più sfumati, il lavoro non coincide più necessariamente con l’ufficio o con una professione riconosciuta, e la reputazione personale può essere costruita, o distrutta, online. La società che la circonda, però, reagisce ancora con categorie rigide e ciò che non rientra nei modelli tradizionali viene giudicato come errore, deviazione, caduta morale. Il risultato è un conflitto continuo fra un presente che inventa nuove forme di sopravvivenza e un immaginario sociale che resta ancorato a vecchie idee di decoro, successo e rispettabilità.

MARGO, LA MANCATA LIBERTA’ NELL’ERA DIGITALE

Il tono e la scrittura dramedy sono uno dei punti di forza della serie, alternando momenti comici, spesso taglienti e imbarazzanti, a passaggi più amari e vulnerabili, senza separare mai davvero le due dimensioni. La leggerezza non serve a sminuire i problemi di Margo, ma a renderli più veri: nella vita quotidiana, il dramma economico e familiare convive spesso con il ridicolo, l’assurdo, la battuta fuori posto. La serie trova il suo ritmo proprio in questa oscillazione, evitando sia il melodramma sia la commedia pura.

Si ride, ma quasi sempre con un retrogusto di disagio, ci si emoziona, ma senza che il racconto diventi ricattatorio. Merito sia del cast che oltre a Fanning vede Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman, e al lavoro di adattamento dal romanzo di Rufi Thorpe seguito da un vero “mago” della serialità americana, David E. Kelley.

Margo è una protagonista riuscita perché non viene trasformata né in eroina né in vittima. È impulsiva, intelligente, contraddittoria, a volte scomoda. Le sue scelte possono essere discusse, ma la serie ha il merito di non ridurle mai a semplici capricci individuali. Ogni decisione nasce da una pressione precisa: la necessità e la ricerca di autonomia, il desiderio di non essere schiacciata dalle aspettative altrui. In questo senso, il profilo su OnlyFans non è soltanto un espediente narrativo, ma una lente attraverso cui osservare come cambiano il lavoro, la sessualità, il giudizio sociale e il rapporto fra identità e mercato, tema quest’ultimo sempre più contemporaneo.

La serie funziona anche come ritratto di una società divisa fra rigidità e trasformazione.

UNA TENSIONE CRESCENTE QUANDO SI CAMBIA

Da una parte ci sono famiglie, istituzioni e ambienti sociali che continuano a misurare il valore delle persone sulla base di criteri tradizionali, stabilità, pudore, carriera lineare, controllo dell’immagine, dall’altra c’è una generazione che spesso non può permettsi di seguire quei percorsi, e che quindi cerca strade alternative, ibride, a volte rischiose.

La tensione nasce dal fatto che il cambiamento è già avvenuto nei comportamenti, ma non ancora nel modo in cui li interpretiamo. La serie mostra bene questo scarto perché non tutti i personaggi giudicano Margo per cattiveria ma spesso lo fanno perché non hanno strumenti culturali per comprendere in fondo la sua scelta. Il merito maggiore di Margo ha problemi di soldi è di non offrire risposte semplici. Non dice che ogni nuova forma di libertà sia automaticamente emancipatoria, ma nemmeno accetta l’idea che ciò che passa dal corpo, dal digitale o dal desiderio debba essere condannato in partenza.

MARGO, TRA LAVORO E LIBERTA’

C’è l’ambivalenza del presente dove OnlyFans rappresenta scelta, costrizione, lavoro, performance, necessità, rischio e possibilità allo stesso tempo. Allo stesso modo, la famiglia può essere protezione ma anche controllo, la società può proclamarsi aperta ma restare profondamente normativa e discriminatoria, il denaro può sembrare un problema pratico e rivelarsi invece una questione di potere.La serie parla del nostro tempo con intelligenza e racconta una società che non riesce più a fingere che le vecchie regole bastino ancora.



Margo non rappresenta un’eccezione scandalosa, ma un sintomo, quello di un mondo in cui le persone cercano nuove forme di indipendenza dentro strutture economiche e morali ancora troppo rigide. La sua storia è personale, ma il disagio che porta in superficie è collettivo ed è proprio in questa capacità di trasformare una vicenda individuale in una riflessione sociale che la serie trova la sua forza più convincente.