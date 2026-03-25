Rocco Papaleo e il suo film sull’uguaglianza e i valori che contano

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L’attore lucano Rocco Papaleo è in tour nella sua Basilicata, per presentare il film “Il bene comune”. Nella trama solidarietà, compartecipazione e senso di comunità

ll tour nella sua Basilicata per presentare “Il bene comune” nelle sale dal 12 marzo, si concluderà il 26 marzo. Ieri, martedì 24 marzo 2026, con l’attore Andrea Fuorto che lo accompagna nel corso delle presentazioni in tutta la Basilicata, Rocco Papaleo è stato al Multicinema Ranieri di Tito Scalo, poi al Cinema Due Torri di Potenza (via Due Torri 5).

Nel pomeriggio era stato anche sala Inguscio della Regione insieme alla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello.

ROCCO PAPALEO IN TOUR IN BASILICATA PER PRESENTARE IL FILM “IL BENE COMUNE”



In una Basilicata che non ha fatto mancare il suo apporto immaginifico, il film è la storia di una guida escursionistica che accompagna un gruppo di cinque detenute in una gita premio nel Parco Nazionale del Pollino, trasformando una semplice escursione in un’avventura inaspettata.

Parlandone nel corso dell’incontro alla Regione, il regista lucano ha spiegato: «Nel bene comune si trova la solidarietà, la compartecipazione, il senso di comunità che comincia un po’ a vacillare.

Nella mia infanzia a Lauria, noi ci sentivamo comunità – ha aggiunto – c’era comprensione fra tutti. Io? Sono un semplice artista che cerca di mettere in campo una carezza per il pubblico in un misto di umorismo e poesia che è quello che cerco di divulgare. Il bene comune è un’ambizione molto forte, nella mia visione di società. L’uguaglianza oggi è un’utopia irraggiungibile – ha proseguito – ma almeno nessun essere umano dovrebbe vivere sotto la soglia del necessario».



Il film e il loro valore si valutano a bocce ferme, quando il film sarà già stato visto. «In quel momento – ha detto ancora Papaleo – rifletterò su quello che mi ha lasciato. Per ora posso dire che tutto il cast ha effettuato lo stesso percorso dei protagonisti del film, fra di noi si è creato un rapporto molto bello».

IL FILM GIRATO NEL PARCO DEL POLLINO



Non è marginale il luogo scelto per il film, il Parco del Pollino. «È una bellissima comunione fra due regioni; sono posti incantevoli anche poco visti; per me girare le mie storie qui, è una opportunità.

Non potevo solo contare su una storia che fosse empatica e attraente ma anche su luoghi che sono stati visti poco e danno maggiore originalità. La Basilicata è perfetta perché contiene la tipologia di albero, totem di resilienza, a cui offrire un pellegrinaggio laico».



Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, Papaleo e Fuorto saranno a Marconia di Pisticci al Cineteatro Rinascente in Piazza Elettra alle 19 per un saluto prima dell’inizio della proiezione.

Successivamente saranno a Montescaglioso al Cine-Teatro “N. Andrisani” (via Vincenzo Bellini 6), per un saluto al termine della proiezione delle 19.

Il tour lucano si chiude giovedì 26 marzo a Lagonegro al Cinema Iris (via Napoli 27), per un saluto in sala alle 18.30, prima dell’inizio della proiezione.

Il film conta su un cast prevalentemente femminile con Vanessa Scalera, attrice in crisi alla ricerca di una nuova occasione.

Le detenute sono Claudia Pandolfi, bella e spregiudicata, Teresa Saponangelo, italo-norvegese dalla personalità diretta, Livia Ferri, ex promessa della musica indie e Rosanna Sparapano), hacker acuta e silenziosa.