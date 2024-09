La Calabria alla Festa del cinema di Roma con 4 film sostenuti dalla Film Commission

2 minuti per la lettura

Sarà una Festa del cinema di Roma che parlerà un po’ calabrese quella in programma dal 16 al 27 ottobre con ben 4 film sostenuti dalla Calabria Film Commission

BEN quattro titoli sostenuti dalla Calabria Film Commission alla Festa del cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 di ottobre. Una sequenza di grandi eventi per produzioni realizzate sul territorio regionale in diverse location. Un quadro di proposte che ben rappresentano la tradizione della Calabria, i suoi tratti culturali distintivi e i suoi paesaggi.

Tra questi “Hey Joe” di Claudio Giovannesi. Prodotto da Palomar con Rai Cinema, in collaborazione con Vision Distribution, ha come protagonisti l’attore americano James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena. Le riprese del film sono state realizzate anche in Calabria a Pizzo e Villaggio Mancuso, in Sila, in quello che è stato il Grande albergo delle Fate. Il film sarà al cinema dal prossimo 28 novembre.

C’è poi “U.S. Palmese” dei Manetti bros. Una commedia sul calcio girata a Palmi. Nel cast Rocco Papaleo e Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lusa Do Couto Texeira, Max Mazzotta, Massimo Di Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillame De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro. Una produzione Mompracem con Rai Cinema.

In cartellone a Roma anche “Mani Nude” per la regia di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri. Il film, prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento Film con Rai Cinema, uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Mani nude è, inoltre, realizzato con il contributo del Ministero Della Cultura. Il film è stato girato nella città di Cosenza e a Cetraro, Sangineto Rovito, Marano Principato, Rose, Castiglione Cosentino, Sant’Andrea Jonio, Soverato, Acquappesa.

Infine il documentario “Piena di grazia”, di Andree Lucini, che racconta la Varia, la storica festa che si svolge a Palmi con il coinvolgimento dell’intera città e una grande partecipazione di pubblico. Il doc è prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti Bros., Désirée Manetti. Una produzione Mompracem che mette, quindi, in scena una realtà storica delle grandi spettacolazioni calabresi