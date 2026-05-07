Giallo a Rende, scoperto un cadavere nello scantinato di un palazzo

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Indagini aperte a Rende per determinare le cause della morte di un uomo il cui cadavere si trovava in fondo ad uno scantinato in un palazzo nella frazione Quattromiglia

COSENZA – Macabra scoperta da parte dei carabinieri della Compagnia di Rende. Rinvenuto, infatti, nelle prime ore del pomeriggio di oggi 7 maggio 2026, il cadavere di un uomo. Si trovava nello scantinato di un’abitazione sita in via Evangelista Torricelli a Rende, nella frazione di Quattromiglia. Da quanto si apprende in base alle prime informazioni raccolte nell’immediatezza, al momento dell’arrivo dei militari, il corpo dell’uomo si trovava in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il personale medico del 118, che ha constatato il decesso.

Al momento non è noto se si sia trattato di una morte naturale oppure se le cause del decesso dell’uomo siano da attribuire ad altri fattori (violenti o accidentali). Gli investigatori, comunque, dopo aver eseguito i rilievi del caso, si sono messi subito al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica e le cause di quanto accaduto. Del ritrovamento è stata, inoltre, informata la Procura della Repubblica di Cosenza, che coordina le attività di indagine, sulle quali al momento vige il più stretto riserbo.