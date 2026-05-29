GRUPPO CAFFO 1915 PREMIATO AGLI M&A AWARDS 2026

3 minuti per la lettura

Gruppo Caffo 1915 entra tra i protagonisti della crescita industriale italiana. L’azienda calabrese guidata dalla famiglia Caffo ha ricevuto il premio “Imprese a Media Capitalizzazione” nell’ambito della XXII edizione degli M&A Awards 2026, riconoscimento promosso da KPMG e Fineurop Soditic dedicato alle migliori operazioni di fusione e acquisizione concluse sul mercato italiano. A portare il Gruppo sul palco della manifestazione milanese è stata l’acquisizione dei marchi storici Cinzano e Frattina da Gruppo Campari, operazione considerata tra le più rilevanti del panorama industriale nazionale degli ultimi anni.

La cerimonia, organizzata in collaborazione con Borsa Italiana e Class Editori e patrocinata dall’Università Bocconi e da AIFI, ha riunito manager, imprenditori e operatori finanziari per analizzare le tendenze del mercato delle fusioni e acquisizioni. «Abbiamo puntato su un’azienda con una forte vocazione internazionale come Cinzano, presente oggi in circa 110 Paesi», ha dichiarato Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915, sottolineando come l’operazione rafforzi il percorso di espansione internazionale della società senza perdere il legame con l’Italia e con il marchio Vecchio Amaro del Capo, leader nel settore degli amari.

Secondo Caffo, l’acquisizione ha un duplice obiettivo: rilanciare Cinzano nel mercato italiano degli aperitivi e utilizzare la forza internazionale del marchio piemontese per accompagnare Vecchio Amaro del Capo sui mercati esteri. «Ricevere questo riconoscimento in un contesto così autorevole rappresenta per noi motivo di orgoglio e conferma la validità del percorso industriale intrapreso negli ultimi anni», ha aggiunto.

IL GRUPPO CAFFO PREMIATO CON L’M&A AWARDS

Negli ultimi anni il gruppo con sede a Limbadi, nel Vibonese, si è distinto per una crescita costruita sia sul consolidamento dei propri brand sia attraverso una mirata strategia di acquisizioni. Nel portafoglio dell’azienda sono entrati nel tempo marchi storici della liquoristica italiana e internazionale come Borsci S. Marzano, Amaro S. Maria al Monte, Ferro China Bisleri e Petrus Boonekamp. Fondata nel 1915, Gruppo Caffo 1915 rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche del comparto spirits italiano.

L’azienda, a guidata dalla famiglia fondatrice, mantiene il proprio quartier generale in Calabria, dove opera la storica Distilleria F.lli Caffo di Limbadi, considerata uno dei principali poli produttivi del settore. La crescita internazionale del gruppo si accompagna a una presenza produttiva diffusa e a un processo di innovazione industriale che punta su sostenibilità, ricerca e valorizzazione delle botaniche locali. Oggi il gruppo è presente anche con filiali dirette negli Stati Uniti, in Germania, Olanda, Spagna e Svizzera.