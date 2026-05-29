Provincia di Cosenza, definizione agevolata delle entrate

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La Provincia di Cosenza annuncia che entra ufficialmente in vigore la definizione agevolata delle entrate provinciali

COSENZA – LA Provincia di Cosenza informa che, a seguito dell’approvazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio Provinciale, entra ufficialmente in vigore la definizione agevolata delle entrate provinciali, prevista ai sensi della legge 199/2025. La misura si inserisce nell’ambito delle attività avviate dall’Ente nell’ottica del risanamento finanziario e del rafforzamento delle azioni di recupero dei crediti, con l’obiettivo di coniugare efficacia amministrativa e attenzione verso le esigenze di cittadini e Comuni.

IL REGOLAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Il regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva, la definizione agevolata dei riversamenti T.E.F.A., la riduzione di interessi, sanzioni e maggiorazioni nei limiti previsti dal regolamento. La definizione agevolata riguarda i crediti derivanti da ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi entro il 31 dicembre 2025, nonché i rapporti debitori dei Comuni verso la Provincia relativi alla T.E.F.A. L’adesione consentirà ai contribuenti di beneficiare della riduzione di sanzioni e interessi, della sospensione delle procedure cautelari ed esecutive, della possibilità di rateizzazione fino a 48 mesi e della definizione del contenzioso pendente.

LE PAROLE DI FARAGALLI

«Con l’avvio della definizione agevolata – dichiara il Presidente Faragalli – la Provincia di Cosenza mette in campo uno strumento importante per il recupero delle entrate e per il rafforzamento della stabilità finanziaria dell’Ente, introducendo al tempo stesso misure che consentano a cittadini e Comuni di regolarizzare le proprie posizioni in maniera sostenibile.

Si tratta di un provvedimento che nasce con l’obiettivo di favorire un rapporto più equilibrato e collaborativo tra l’Ente e i contribuenti, offrendo strumenti concreti per regolarizzare le proprie posizioni debitori. Questa iniziativa rappresenta anche un’opportunità per i Comuni relativamente alla T.E.F.A., permettendo di definire le posizioni pendenti attraverso modalità sostenibili e trasparenti».

«Abbiamo voluto adottare un provvedimento equilibrato, capace di coniugare rigore amministrativo e attenzione verso cittadini ed enti locali – prosegue Faragalli – che da un lato garantisca il recupero di risorse indispensabili per assicurare servizi e investimenti sul territorio e dall’altro tenga conto delle difficoltà economiche che molte famiglie e amministrazioni locali stanno affrontando».

I DETTAGLI DELLE AGEVOLAZIONI

«Le agevolazioni previste, insieme alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti e di definire il contenzioso pendente, rappresentano un’opportunità concreta per favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e ristabilire un rapporto improntato alla collaborazione e alla responsabilità istituzionale», conclude il Presidente della Provincia.

Sono già stati pubblicati, attraverso i canali istituzionali della Provincia di Cosenza, gli avvisi contenenti modalità operative, termini e modulistica per aderire alla definizione agevolata. Per informazioni e per la presentazione delle istanze è possibile rivolgersi al Settore Patrimonio e Tributi – Servizio Tributi.