Passaporti all'ufficio postale: in Calabria già 49 comuni offrono il servizio

La Calabria all’avanguardia nei servizi di Poste Italiane: ben 49 comuni calabresi offrono già il servizio postale di rilascio del passaporti presso l’ufficio postale.

ROMA- Una buona notizia per tutti coloro che devono rinnovare o richiedere il passaporto. Poste Italiane ha infatti esteso il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti a ben 300 comuni italiani, avvicinando così questo importante servizio ai cittadini. «Il servizio passaporti è attivo in 300 Comuni. Il più piccolo Comune è Bova, in provincia di Reggio Calabria, che ha 398 abitanti e dista 57 chilometri dalla Questura». Lo ha ricordato in una lunga intervista rilasciata al “Il Sole 24 Ore”, il Direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, in occasione dell’avvio del servizio in altre 32 uffici postali di tre grandi città: Bologna, Verona e Cagliari.

La Calabria si conferma una regione all’avanguardia in questo ambito, dei 300 comuni italiani, ben 49 sono quelli calabresi che offrono già il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. 17 sono in provincia di Cosenza (Spezzano della Sila, Rovito, Marina di Fiumefreddo Bruzio, Serra D’Aiello, Paterno Calabro, Marina di Fuscaldo, Cerisano, San Donato di Ninea, Cetraro, Santa Domenica Talao, San Cosmo, Albanese, Paludi, Cropalati, Civita, Canna,Calopezzati e Acquaformosa). 16 sono a Reggio Calabria (Varapodio, Rosarno, Delianuova, Camini, San Giovanni di Gerace, Casignana, Stilo, Sinopoli, Serrata, Sant’Ilario dello Jonio, San Luca, Martone Mammola, Motta San Giovanni, Canolo e Bova). 11 comuni sono nella nella provincia di Catanzaro (Settingiano, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio) Amaroni, Tiriolo, San Vito sullo Jonio, Miglierina, Maida, Fossato Serralta, Conflenti, Cerva e Cardinale). E, 3 sono nel Crotonese (Scandale, Savelli e San Nicola Dell’Alto) e 2 in provincia di Vibo Valentia (Francica e Filogaso).

Come richiedere il passaporto all’ufficio postale

«Esprimo quindi tutto il mio compiacimento per l’avvio del servizio passaporti anche nelle grandi città che rappresenta un bell’esempio di collaborazione tra imprese e istituzioni e rende più agevole e semplice il rapporto tra gli italiani e la pubblica amministrazione, spiega l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. Per presentare la richiesta di rilascio dei passaporti presso l’ufficio postale sarà necessario prenotare l’accesso al servizio nella sezione specifica del sito di Poste Italiane all’indirizzo https://www.poste.it/prodotti/passaporto-elettronico.html.

Successivamente, basterà consegnare all’operatore dell’ufficio postale prescelto un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie (che saranno legalizzate direttamente allo sportello), una marca da bollo da 73,50 euro e pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro. In caso di rinnovo sarà necessario consegnare anche il vecchio passaporto, se nella disponibilità, o nel caso di smarrimento o furto del documento, la relativa denuncia. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni anagrafiche e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.