Forestali calabresi in stato di agitazione

I sindacati del comparto dei forestali calabresi sul piede di guerra per la mancata intesa sul nuovo contratto

CATANZARO – Stato di agitazione dell’intero comparto forestale calabrese. La decisione unitaria dei sindacati generali e delle categorie arriva a seguito della mancata attuazione degli accordi siglati lo scorso 9 dicembre 2024 sulla pre-intesa del Contratto Integrativo Regionale Forestale, un’intesa che sarebbe dovuta diventare operativa per garantire condizioni di lavoro migliori agli operatori del settore.

FORESTALI, LA DENUNCIA DEI SINDACATI



In una nota ufficiale, i sindacati denunciano l’assenza di atti concreti da parte della Regione Calabria e il silenzio istituzionale che ha alimentato incertezza tra i lavoratori.



«I forestali calabresi sono costretti a operare con un contratto integrativo scaduto dal 2011, senza alcuna garanzia sulle nuove condizioni lavorative», affermano i segretari regionali Gianfranco Trotta (Cgil Calabria), Giuseppe Lavia (Cisl Calabria), Mariaelena Senese (Uila Calabria), Caterina Vaiti (Flai Cgil Calabria), Michele Sapia (Fai Cisl Calabria) e Pasquale Barbalaco (Uila Uil Calabria), che hanno formalmente richiesto un incontro urgente con la Regione per sbloccare la vicenda.



Secondo i sindacati, il ritardo nell’applicazione della pre-intesa sta generando tensioni tra i lavoratori e diffidenza verso le istituzioni regionali e aziendali, un clima che richiama i “fantasmi del passato”, quando i forestali calabresi erano costretti a mobilitarsi per rivendicare i propri diritti.

NESSUN PASSO AVANTI NONOSTANTE L’APPELLO



Il 28 gennaio i rappresentanti sindacali avevano già inviato una comunicazione ufficiale al Presidente della Regione Calabria, all’Assessore regionale competente, al Dirigente Generale del Dipartimento Forestazione, al Direttore Generale di Calabria Verde e al Commissario Straordinario del Parco delle Serre, sottolineando come «l’assenza di risposte e il ritardo nel recepimento del contratto stiano generando crescente frustrazione tra i lavoratori».

L’AVVERTIMENTO DEI SINDACATI: PRONTI ALLA PROTESTA



Nonostante questo appello, ad oggi non sono stati fatti passi in avanti, e i sindacati avvertono: «Se entro cinque giorni non avremo risposte chiare e risolutive, avvieremo azioni di protesta e organizzeremo una mobilitazione regionale».



Il rinnovo del Contratto Integrativo rappresenta un punto di svolta cruciale per il settore forestale calabrese, poiché coinvolge non solo i diritti dei lavoratori, ma anche la sicurezza del territorio e il futuro della forestazione in Calabria.



Secondo i sindacati, «il mancato recepimento del contratto blocca qualsiasi possibilità di rinnovamento del comparto, impedendo anche un confronto su temi urgenti come il necessario ricambio generazionale». Non resta che aspettare il “cortese riscontro” della Regione.