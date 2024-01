Follia a Catanzaro: spettatore colpisce giocatore di basket avversario

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Episodio di inqualificabile follia e violenza al Pala Pulerà a Catanzaro durante la partita di basket tra la squadra locale dell’Academy e il Giarre, nel campionato di Serie C. Dopo unos contro di gioco e un accenno di rissa, è sceso in campo uno spettatore degli spalti che ha colpito uno dei cestisti della squadra ospite.

La società Academy Basket Catanzaro ha tolto il video della partita dalla propria pagina Facebook (qui il video pubblicato da repubblica.it) e sui propri canali social ha dichiarato la sua versione dei fatti sull’episodio di follia: “La partita, intorno all’ottavo minuto del primo quarto ha vissuto un bruttissimo momento, quando il giallorosso Agosto ed il gialloblu Saccone si sono scambiati dei colpi, pur essendo finiti a terra e con palla lontana. Entrambi espulsi. Ma il grave della vicenda è stata la conseguente invasione di campo da parte di membri dei rispettivi staff, dei quali due, uno per parte, espulsi anche loro. E poi, come se non bastasse, l’invasione di uno spettatore. La prontezza e l’autorevolezza della coppia arbitrale ha immediatamente posto fine alla deprecabile vicenda”.