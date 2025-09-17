Decollatura, brani inneggianti la mafia, la sindaca chiede di non far esibire Teresa Merante

3 minuti per la lettura

La sindaca di Decollatura Raffaella Perri non ci sta e scrive direttamente agli organizzatori del concerto previsto nella frazione San Bernardo chiedendo di annullare il concerto di Teresa Merante

DECOLLATURA – La sindaca Raffaella Perri chiede agli organizzatori del concerto di Teresa Merante, di sostituire la cantante neomelodica cin un altro artista, poiché interpreta canzoni inneggianti la mafia. Il concerto è previsto in piazza alla frazione San Bernardo per il 20 settembre.

Il no del primo cittadino di Decollatura a Teresa Mirante

«Sicuramente lo svolgimento di un evento simile, non è un bel segno per la nostra comunità» ha scritto la sindaca in una lettera agli organizzatori dell’evento, alcuni commercianti e cittadini di San Bernardo. «Questa cantante – ricorda la sindaca – in passato è balzata alle cronache per aver cantato canzoni inneggianti la malavita. Per questo ho ritenuto opportuno chiedere agli organizzatori un passo indietro con la lettera che ho deciso di rendere pubblica. Il comitato non ha inteso recedere dal suo programma per problemi economici. Inoltre è stato sostituito un primo piano di sicurezza incompleto con uno revisionato ed integrato. La documentazione ha seguito il suo corso, ma credo sia opportuno che – prosegue le sindaca – in questo caso, gli Enti superiori in materia di sicurezza, si esprimano sull’opportunità di questo evento».

Non è la prima volta che i concerti della cantante sono contestati. Diverse volte per le sue esibizioni sono sorte polemiche. In alcuni casi i concerti sono stati annullati per i sui brani come “U latitanti” (Il latitante), “Malandrini cunfinati” (Uomini dei clan in carcere), “L’omu d’onori” (L’uomo d’onore) e “Il Capo dei capi” (Il Capo dei capi) “Pentiti e ‘nfamità” (Pentiti e infamità).

Il testo della lettera agli organizzatori

«Apprendo che per il giorno 20 settembre il vostro comitato intende proporre una esibizione, in piazza della Vittoria, della cantante Teresa Merante. Questa vostra scelta impone un momento di riflessione da parte di tutta la comunità decollaturese. Come tutti sanno il nostro paese ha vissuto anni bui. Per un lungo periodo Decollatura è stata tempestata da episodi criminosi che hanno sconvolto la nostra comunità. Nnon ci vuole molto a ricordare le minacce, estorsioni, sparatorie e ferimenti, gli attentati persino alla stazione carabinieri, l’uccisione di due persone nel bar della stessa piazza, un livello delinquenziale che, di fatto, ci poneva accanto a paesi e luoghi tristemente noti per la funesta pressione mafiosa».

«Grazie alle inchieste giudiziarie e alle forze dell’ordine il clima è cambiato. Decollatura sta ritornando faticosamente alla normalità. Nessuno vuole che ritorni quel clima e ragionevolmente nessun commerciante desidera l’esistenza di mafiosi pronti a taglieggiarli. Scegliere la predetta cantante comporta delle conseguenze. Perché, come riportato da numerosi organi di informazione, con le sue canzoni ha sostanzialmente celebrato la mafia. Tanto che, in varie occasioni, sono state negate le autorizzazioni alla sua esibizione. Decollatura non può permettersi di essere nuovamente accostata al fenomeno mafioso. Né è possibile che si pensi che questo paese non abbia maturato una doverosa coscienza antimafiosa dopo tutte le drammatiche vicende degli scorsi anni».

«Credo che la scelta sia stata fatta in buona fede, senza conoscere i contenuti delle canzoni che hanno comportato le ricordate decisioni di divieto da parte di organi dello Stato o di amministratori locali. Per questo vi chiedo, per il bene del paese, di rivedere la decisione invitando a suonare un altro artista a vostra scelta. Resta inteso che, in ogni caso, sarà posta particolare attenzione alla sicurezza della manifestazione, con un piano di sicurezza adeguato e completo».