Decollatura, Merante pronta a denunciare la sindaca

2 minuti per la lettura

Dopo l’annullamento del concerto nella frazione San Bernardo, Teresa Merante decide di passare alle vie legali e si dice pronta a denunciare la sindaca di Decollatura

DECOLLATURA – È stato alla fine annullato (con un’ordinanza della sindaca Raffaella Perri) il concerto che la cantante calabrese Teresa Merante avrebbe dovuto tenere alla frazione San Bernardo sabato 20 settembre. La sindaca aveva chiesto agli organizzatori di sostituire Merante con un altro cantante perché – secondo la sindaca – le canzoni di Teresa Merante inneggiano la mafia, ma gli organizzatori, pur cambiando il piano della sicurezza, non hanno fatto un passo indietro e così è stata la sindaca a emanare un’ordinanza.

Ma la cantante calabrese Teresa Merante non ci sta e replica alla sindaca annunciando anche azioni legali. «Nell’ordinanza – scrive Teresa Merante – si fa riferimento a una segnalazione da parte della Questura di Catanzaro, addirittura si menziona il Questore, il quale avrebbe ordinato l’annullamento dell’evento della cantante Teresa Merante. Tuttavia, da informazioni certe ricevute personalmente dalla Questura di Catanzaro, ho appreso che non esiste alcuna motivazione che possa indurre al divieto di esibirmi nelle piazze. I sindaci e gli amministratori – continua la cantante – che emettono le ordinanze di divieto nei miei confronti si assumono personalmente tutte le responsabilità che ne seguono».

TERESA MIRANTE CONTRO LA SINDACA DI DECOLLATURA

«Non è corretto che si facciano forti di fantomatiche negazioni da altri enti o istituzioni. Con l’aiuto del mio legale, avv. Gennaro Mellea di Catanzaro, agiremo con tutte le nostre forze per riuscire a risolvere definitivamente questa situazione insostenibile che mi riguarda, sia artisticamente che sul piano personale. Sono una giovane artista – conclude – e chiedo soltanto di potermi esibire ovunque sia richiesta la mia presenza, senza falsi allarmismi e pregiudizi. Canto l’amore, le bellezze e le tradizioni della mia Calabria. Nulla per cui si possa negare alle numerosa persone che gradiscono la mia musica di passare un paio d’ore di spensierata allegria e leggerezza musicale».