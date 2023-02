Poliziotto aggredito a Catanzaro, tre arresti

3 minuti per la lettura

CATANZARO – Un uomo dello Stato che non smette la divisa nemmeno fuori servizio. Un senso del dovere radicato, che con coraggio mette la tutela dei cittadini prima di ogni altra cosa, senza guardare l’orologio.

Quando l’attenzione di Andrea Mazza, agente della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, viene attirata dal fare sospetto di tre persone, nel centro storico di Catanzaro è un sabato sera normale, avvolto nel freddo.

Ad insospettirlo quei due uomini che spingono in strada una Fiat 500 vecchio tipo, ai quali – dopo essersi qualificato – ha chiesto loro di esibire i documenti. La risposta è un coltello puntato alla gola, tirato fuori repentinamente dalla tasca da uno dei due malviventi.

Il giovane agente, riesce a divincolarsi dopo una breve colluttazione con l’aggressore, che si dà alla fuga tra i vicoli insieme al complice. Una colluttazione che varrà alcune escoriazioni ed ecchimosi intorno al collo, medicate al Pronto soccorso del “Pugliese-Ciaccio”, ma che non gli hanno impedito di bloccare la donna che completava il terzetto di malviventi.

E questo in attesa dell’arrivo dei carabinieri e dei colleghi che hanno in seguito rintracciato i due uomini, uno a casa e uno nel centro storico. La proprietaria dell’auto ha denunciato il tentativo di furto. Il pm di turno ha disposto l’arresto in carcere per i due uomini, e i domiciliari per la donna (tutti appartenenti alla comunità Rom).

«Non si può che essere grati al poliziotto che, sebbene non fosse in servizio, nella tarda serata di ieri è intervenuto prontamente, insospettito dall’atteggiamento di due trasgressori, per sventare il furto di un’auto nel centro storico», ha detto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«L’agente ha rischiato di essere ferito in una colluttazione, per fortuna finita senza gravi conseguenze, grazie al successivo intervento dei carabinieri – ha detto ancora -. Siamo orgogliosi di poter contare su uomini e donne che, con coraggio e fermezza, sono sempre in prima linea per tutelare la nostra sicurezza e garantire l’ordine pubblico. Al poliziotto coinvolto nell’episodio di ieri voglio esprimere, a nome di tutta la città, il più sentito ringraziamento e, con orgoglio, nei prossimi giorni lo inviterò a Palazzo De Nobili».

A congratularsi con Andrea Mazza anche il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro che ha parlato di «un intervento che dimostra ancora una volta la dedizione e il senso del dovere di uomini e donne in divisa che ogni giorno, in ogni momento del giorno, sono impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, a costo di rischi e sacrifici personali. A tutti loro va il mio ringraziamento».

«L’agente ha rischiato di rimanere ferito e il furto non si è consumato grazie anche all’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Un gesto di coraggio che rende onore all’impegno profuso da chi difende la legalità e rafforza la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso -. Sono grato alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che contrastano quotidianamente la criminalità e salvaguardano i diritti dei cittadini».