Fatta luce su 27 episodi di furti e danneggiamenti nel Lametino: due misure cautelari

Furti e danneggiamenti nel Lametino, i carabinieri fanno luce su 27 episodi ed eseguono due ordinanze cautelari

LAMEZIA TERME – Fatta luce su ben 27 episodi tra furti aggravati e danneggiamenti, consumati nel centro storico di Lamezia Terme e nel quartiere Sambiase. I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, hanno eseguito due ordinanze cautelari – emesse dal gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro e dal gip del Tribunale di Lamezia Terme – su richiesta delle rispettive procure della Repubblica nei confronti di altrettanti indagati (uno maggiorenne di Curinga per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e uno minorenne, collocato in comunità ministeriale), ritenuti responsabili a vario titolo di numerosi episodi che alla fine hanno fatto scattare l’operazione “Shatter” ( “infrangere”), condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme e coordinata dalla Procura per i minorenni catanzarese e dalla Procura della Repubblica lametina.

FURTI E DANNEGGIAMENTI NEL LAMETINO, LE PRESUNTE RESPONSABILITA’ DEGLI INDAGATI

Nel corso delle indagini, sono emerse le presunte responsabilità dei due arrestati in ordine a reiterati furti aggravati su autovetture in sosta, nonché danneggiamenti di auto parcheggiate sulla pubblica via. Il tutto attraverso indagini tecniche e “tradizionali”, tra cui pedinamenti informatici, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, nonché attraverso l’impegnativa analisi di oltre 180 ore di filmati estrapolati dai 45 apparati di videosorveglianza pubblici e privati acquisiti nel corso delle investigazioni. L’indagine è scaturita da una serie di furti su auto e danneggiamenti di autovetture in sosta tra il 28 febbraio e l’1 marzo scorsi, circostanza nel corso della quale, i militari della sezione Radiomobile avevano fermato un minorenne gravemente sospettato di essere il responsabile di 4 furti di auto, segnalati quella stessa notte al 112, deferendolo alla Procura per i minorenni di Catanzaro.

L’AVVIO DELLE INDAGINI DOPO I PRIMI SOPRALLUOGHI

Il rapidissimo avvio delle attività di sopralluogo e le successive indagini da parte dei carabinieri, hanno permesso di ricostruire uno scenario ben più allarmante. Infatti è stato possibile accertare che il minore, nel corso della notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo, avrebbe agito insieme a un complice. È stato grazie agli approfondimenti investigativi che, oltre a identificare il complice, un diciannovenne di Curinga, è stato possibile ricostruire ad opera dei due giovani, altri 22 episodi tra furti aggravati (tentati e consumati) e danneggiamenti, tutti commessi quella stessa notte nelle vie del centro storico lametino, grazie anche alle telecamere della videosorveglianza pubbliche e private oltre al pedinamento elettronico dei presunti responsabili, ovvero la ricostruzione palmo a palmo di tutti i loro spostamenti a partire dalle 20.30 circa del 28 febbraio, fino alle 04.30 circa del 1° marzo 2025.

Ai due indagati è inoltre attribuito il danneggiamento aggravato di un veicolo in sosta nel quartiere di Sambiase avvenuto nel mese di aprile. In questa circostanza, le indagini della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione carabinieri di Sambiase, hanno permesso di individuare i due giovani mentre danneggiavano un’autovettura in sosta. All’auto avevano forato tutti gli pneumatici. Anche in questo caso fondamentale l’analisi di numerosi filmati acquisiti da apparati di videosorveglianza presenti in zona.