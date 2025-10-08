Lamezia Terme, arrestato latitante. Fatale il pranzo della domenica con i familiari

1 minuto per la lettura

Una operazione dei carabinieri di Lamezia Terme ha portato all’arresto di un latitante di ‘ndrangheta. L’uomo si nascondeva all’interno della sua abitazione

LAMEZIA TERME – Doveva saldare il conto con la giustizia, ma da luglio scorso si era reso irreperibile. Ora i carabinieri lo hanno scovato a casa domenica scorsa dopo aver raggiunto la sua abitazione per il pranzo domenicale con i propri familiari. Ma prima del pranzo sono arrivati i carabinieri e così Tino Vincenzo Giampà, 57 anni di Lamezia è finito in carcere per scontare una pena definitiva di 8 anni e nove mesi di reclusione per associazione mafiosa, estorsione e usura.

IL BLITZ DEI CARABINIERI

I carabinieri erano sicuri che il pranzo della domenica con i propri familiari sarebbe stato fatale per la latitanza del 57enne, scovato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo giorni di appostamenti. Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato la tavola imbandita per il pranzo domenicale che era apparecchiata per 7 persone, ma solo 6 erano i commensali attorno al tavolo.

LATITANTE ARRESTATO, ERA NASCOSTO IN CASA

Da qui i sospetti che il 57enne fosse in casa sono aumentati e così i sospetti si sono tramutati in realtà quando hanno trovato il latitante in un anfratto ricavato nell’angolo più angusto e buio del sottotetto dell’abitazione, un vano ancora allo stato grezzo e difficilmente accessibile, nel quale, con materiali vari, era stata realizzata una barriera, dietro alla quale era stato approntato un giaciglio sul quale il 57enne si era sdraiato nel vano tentativo di sottrarsi alle ricerche.