Catanzaro, truffa all’Asp per false prescrizioni

La Guardia di Finanza di Lamezia scopre un presunto sistema illecito di false prescrizioni sanitarie, 16 persone rinviate a giudizio per truffa aggravata ai danni dell’Asp di Catanzaro. Danno stimato di 300mila euro

CATANZARO – Sedici persone sono state rinviate a giudizio con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme, avrebbe fatto emergere un sistema illecito diffuso volto a ottenere rimborsi indebitamente riconosciuti per la fornitura di presìdi e ausili sanitari.

LA TRUFFA ALL’ASP DELLE FALSE PRESCRIZIONI

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe presentato al Distretto Sanitario lametino numerose prescrizioni “prefabbricate” e risultate false, per ottenere rimborsi da parte dell’Asp. A trarre beneficio dal presunto meccanismo fraudolento sarebbero state alcune aziende operanti nel settore, che avrebbero incassato somme non dovute.

LE MODALITÀ DELLA TRUFFA

Le indagini avrebbero accertato che gli imputati predisposero moduli prescrittivi con intestazione del Distretto Sanitario, completandoli con diagnosi e piani terapeutici falsi. Gli inquirenti contestano la falsificazione di timbri e firme di ignari medici specialisti, in alcuni casi sostituiti da due professionisti compiacenti in servizio presso il Polo Sanitario Territoriale e il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme.

Nel complesso, le prescrizioni ritenute false sarebbero 270, per un danno stimato al sistema sanitario pubblico di circa 300 mila euro. Il processo farà ora luce sulle singole responsabilità e sull’effettiva portata del presunto circuito di frode sanitaria individuato dalla Guardia di Finanza.