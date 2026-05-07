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Catanzaro, 92enne raggirata con la truffa del “falso incidente”: arrestato 43enne nel Napoletano.

CATANZARO – Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, ancora il copione del “falso incidente” a un familiare. Questa volta la vittima è una donna di 92 anni, ingannata e privata di denaro e oggetti preziosi da un raggiro messo in scena con lucidità criminale. A finire in arresto è un uomo di 43 anni, residente nella provincia di Napoli, raggiunto da una misura cautelare ai domiciliari eseguita dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica locale.

Catanzaro, 92enne truffata con il falso incidente: arrestato 43enne nel Napoletano

Il caso riporta al centro dell’attenzione una tipologia di truffa che punta sulla fragilità emotiva degli anziani e sulla paura per i propri cari. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla Questura di Catanzaro, con il supporto della Squadra mobile di Napoli, il sospettato si sarebbe presentato direttamente nell’abitazione dell’anziana lo scorso marzo, riuscendo a convincerla a consegnare “somme di denaro e oggetti preziosi per un valore complessivo rilevante”, facendo leva sulla finta emergenza che avrebbe coinvolto un familiare. Determinante per l’inchiesta è stato il lavoro della Squadra Volante di Catanzaro, che ha ricostruito i passaggi del raggiro e contribuito a identificare il presunto responsabile.