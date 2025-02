2 minuti per la lettura

Orribile striscione degli ultras lametini apparso allo stadio di Lamezia Terme contro Pasqualino Rettura, ma non spaventerete il nostro giornalismo

L’orribile striscione che vedete in questa foto è comparso ieri sugli spalti dello stadio di Lamezia in occasione della partita di Eccellenza Vigor Lamezia-Bocale. La persona oggetto degli insulti è il nostro carissimo e bravissimo collega Pasqualino Rettura. Sullo striscione c’è scritto: “Squallido vassallo dei finti potenti di questa città. Pasqualino Rettura subumano senza vergogna e dignità”. La firma è quella del gruppo ultras lametino CNA (Collina non autorizzata). Dietro s’intravvedono alcune decine di tifosi bene attenti a coprirsi coraggiosamente il volto con lo stesso striscione (a proposito di coraggio, vergogna e dignità).

Cosa ha fatto Pasqualino Rettura per offendere così gravemente questi sportivissimi giovanotti? Nei giorni scorsi ha pubblicato la notizia della condanna per diffamazione di sette tifosi lametini che avevano attaccato con pesanti insulti sui social l’imprenditore Felice Saladini che è stato presidente della Vigor Lamezia e, poi, della Fc Lamezia Terme. Il decreto penale di condanna emesso dal Gip prevede pene pecuniarie tra i due e i tremila euro. Rettura ha dato conto della notizia (di questo si tratta) usando anche la delicatezza di limitarsi alle iniziali dei condannati evitando di scrivere i loro nomi e cognomi.

Per tutta risposta, è arrivato lo striscione di cui sopra. Trattasi di gesto (e di testo) di tale bassezza che non meriterebbe neppure di essere menzionato. Ma a quei giovanotti alcune cose vanno dette: 1) Pasqualino Rettura è un professionista di vaglia e una persona seria. Noi lo difendiamo e lo difenderemo in tutte le sedi; 2) Chi usa questi sistemi e questo tipo di minacce si qualifica da solo e il suo livello di umanità è abbastanza in fondo alla scala; 3) Pasqualino e il suo giornale continueranno tranquillamente a lavorare per dare la migliore informazione possibile; 4) Non ci fate paura e, anzi, ci stimolate a mantenere alta l’attenzione anche sul mondo delle tifoserie che disonorano il calcio.