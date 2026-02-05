Incendio a Soveria Mannelli, tre negozi in fiamme in una sola notte

1 minuto per la lettura

Vasto incendio a Soveria Mannelli: tre negozi distrutti dalle fiamme e un appartamento evacuato. Vigili del fuoco al lavoro per ore su Corso Garibaldi.

SOVERIA MANNELLI – Le fiamme iniziano da un negozio di artigianato tessile estendendosi poi in un negozio di abbigliamento e in un fioraio. Ma il vasto incendio (sulle cui cause sono in corso indagini) si propaga anche all’appartamento sovrastante le attività commerciali e, a scopo precauzionale, sono state evacuate cinque persone, che hanno trovato temporanea sistemazione presso familiari.

Una serata da paura sul corso Garibaldi di Soveria Mannelli dove nella tarda serata di ieri (4 febbraio 2026) sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, del distaccamento di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo, con il supporto di due autobotti per il rifornimento idrico e dell’autoscala, per un incendio che ha interessato le tre attività commerciali.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NEL VASTO INCENDIO SUL CORSO DI SOVERIA MANNELLI

L’intervento dei Vigili del Fuoco, che ha visto impegnate complessivamente circa 20 unità operative, ha consentito la completa estinzione dell’incendio e la messa in sicurezza dell’area, evitando il propagarsi delle fiamme ad ulteriori locali e all’intero stabile. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Capo servizio provinciale Claudio Zucco e dal funzionario del Comando di Catanzaro, ispettore antincendio Vittorio Mazzei. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il sindaco del Comune di Soveria Mannelli.