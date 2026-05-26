Elezioni, Crotone, a Voce basta un turno per centrare il bis

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Elezioni amministrative in Calabria, a Crotone riconfermato al primo turno il sindaco uscente Vincenzo Voce con percentuali “bulgare”

CROTONE – Non c’è stata partita nelle elezioni comunali di Crotone: il sindaco uscente, Vincenzo Voce, è stato riconfermato al primo turno con una percentuale “bulgara”. Ha, di fatto, doppiato il suo competitor, Giuseppe Trocino, che guidava la coalizione progressista. Pochi i consensi raccolti dagli altre due candidati a sindaco nella città pitagorica, Fabrizio Meo e Vito Barresi, che non hanno superato la quota di sbarramento e non entreranno nel nuovo consiglio comunale.

Quando mancavano ancora 14 sezioni da scrutinare, Voce si attesta al 61,88%, Trocino al 35,06%, Meo all’1,94% e Barresi all’1,11%.

ELEZIONI, VOCE RICONFERMATO A VALANGA A CROTONE



«Ringrazio – ha detto il riconfermato sindaco – tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa competizione elettorale con passione e senso civico. La riconferma alla guida della città è per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità ancora più forte. Questo risultato non appartiene a una sola parte politica: appartiene all’intera comunità». Voce, poi. aggiunge: «Continueremo a lavorare con impegno, ascolto e concretezza per rendere la nostra città sempre più inclusiva, sicura e dinamica. Ringrazio la mia squadra, i sostenitori e anche chi ha espresso una scelta diversa: il confronto democratico è una ricchezza che merita rispetto. Continuerò ad essere il sindaco di tutti, con la stessa determinazione del primo giorno e con l’esperienza maturata in questi anni. Il lavoro continua, per crescere insieme» conclude.

QUATTRO LE LISTE IN CAMPO PER IL RIELETTO SINDACO

Voce si è presentato al giudizio dell’elettorato con 4 liste civiche, di cui tre di sua diretta emanazione: “Crescere” “Insieme”, “Valorizziamo Crotone; l’altra è “Progetto in Comune Kr”.

Quest’anno, Voce ha allargato la coalizione che lo sosteneva anche al centrodestra, con altre due liste: la prima con il simbolo di Fratelli d’Italia e l’altra mista tra Forza Italia e Libertà è democrazia, con esponenti anche di Noi Moderati. Ed in merito è arrivata, prontamente, la nota di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

ELEZIONI, LA RICONFERMA DI VOCE A CROTONE, GLI AUGURI DEL GOVERNATORE OCCHIUTO

«La netta vittoria di Vincenzo Voce a Crotone – scrive il governatore – è una bellissima notizia.

A lui vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro. Questo risultato conferma ancora una volta che in Calabria il centrodestra e Forza Italia vanno a gonfie vele».

Occhiuto evidenzia che «a Crotone, inoltre, gli ottimi numeri della lista riconducibile al sindaco Voce dimostrano che i crotonesi hanno voluto esplicitamente premiare il suo governo comunale e insieme anche quello regionale, che tanto ha fatto per la città in questi ultimi anni. Quando si costruiscono coalizioni credibili, radicate e capaci di governare, i cittadini ti scelgono con convinzione. Avanti così, con serietà e concretezza».

PESSIMO RISULTATO PER IL CENTROSINISTRA

Male, nel complesso, il centrosinistra a Crotone, che non è riuscito a raggiunger, come era nei loro desiderata, il ballottaggio.

A sostenere Trocino c’erano quattro liste, tra cui quelle del Partito democratico, che era rientrato nelle competizioni elettorali comunali a Crotone, con il proprio simbolo. La lista ospitava anche esponenti di Avs e della società civile.

Peggio è andato il Movimento 5 stelle, che aveva presentato una lista con soli 23 componenti (su 32) di cui sei provenienti dal Movimento Demos Crotone. C’era poi la lista del candidato, vale a dire “Per la nostra Crotone – Trocino Sindaco”. A chiudere, Città Futura, che, però, di progressista ha ben poco visto che ospita ex esponenti di Forza Italia che hanno rotto con il partito, dopo la decisione dei vertici di appoggiare la candidatura di Vincenzo Voce. A parziale giustificazione il poco tempo avuto dalla delegazione per fare campagna elettorale, visto il ritardo con cui è arrivata a scegliere il candidato a sindaco.