Maltempo a Lamezia, forte vento e pioggia: danni a Platania, l’appello del sindaco

A Lamezia il violento maltempo ha causato gravi danni, situazione critica a Platania. Appello del sindaco Davide Esposito.

LAMEZIA TERME – Vento forte pioggia incessante che stanno hanno interessato la città, ma anche l’hinterland (particolarmente colpita l’area del Reventino interessata da frane e smottamenti). Numerosi gli alberi caduti su tutto il territorio comunale. Le squadre della Multiservizi sono operative nelle zone di Caronte, Villaggio Kennedy, zona centro di Nicastro e quartiere Bella. Sono stati segnalati anche albei caduti lungo la strada provinciale dove stanno intervenendo anche i vigili del fuoco visto che alberi e rami sono finiti sulle strade e anche sui cavi dell’illuminazione pubblica.

LAMEZIA, SITUAZIONE CRITICA E DANNI A PLATANIA PER IL MALTEMPO

Il maltempo ha lasciato anche segni profondi nel territorio di Platania, piccolo centro montano del Reventino, che ancora una volta si ritrova a fare i conti con la fragilità idrogeologica e con infrastrutture già provate dal tempo e dalla carenza di interventi strutturali. Le strade comunali, spesso uniche vie di collegamento tra le frazioni e il centro abitato, risultano in diversi tratti interrotte o percorribili con estrema difficoltà. Il manto stradale è stato eroso dall’acqua, i fossi di scolo non hanno retto alla portata eccezionale delle precipitazioni e in più punti il terreno ha ceduto, creando condizioni di pericolo che hanno reso necessarie ordinanze di chiusura e limitazione del traffico. In un territorio montano come quello del Reventino, dove le alternative viarie sono poche e tortuose, ogni interruzione assume un peso enorme, perché significa rallentare o impedire l’accesso a servizi essenziali, scuole, ambulatori e attività commerciali.

Non meno critica appare la situazione sulla viabilità provinciale, arteria fondamentale per il collegamento con Lamezia Terme. Anche qui si registrano cedimenti del piano viabile e movimenti franosi. Il rischio, concreto, è quello di un isolamento progressivo di alcune aree periferiche, dove già oggi gli spostamenti sono complessi e richiedono tempi lunghi. Per chi vive in queste zone, la prospettiva di dover affrontare mesi di disagi rappresenta un colpo durissimo, soprattutto in un contesto socio-economico fragile e segnato dallo spopolamento. Accanto ai problemi della viabilità, emergono i danni alle proprietà private. Diversi cittadini hanno segnalato danni alle abitazioni, mentre nelle aree rurali si contano terreni agricoli invasi dal fango e muretti di contenimento crollati sotto la spinta dell’acqua.

DAPPELLO DEL SINDACO DI LAMEZIA

In questo quadro preoccupante, il sindaco di Platania, Davide Esposito, ha lanciato un appello deciso agli enti sovracomunali affinché non venga lasciato solo un territorio che, con le sole risorse comunali, non può sostenere interventi di tale portata. «La situazione è grave e richiede un’assunzione di responsabilità collettiva – ha dichiarato –. Il Comune ha attivato tutte le procedure di emergenza possibili, ma i danni superano le nostre capacità finanziarie. Abbiamo bisogno del supporto della Provincia, della Regione e dello Stato per garantire sicurezza ai cittadini e prospettive future a questa comunità».